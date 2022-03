Sol Pérez demuestra cómo lucir radiante con un look total black

Si hay alguien que sabe cómo llamar la atención en Instagram es Sol Pérez. En la red social, la joven conductora de Canal 26 se dedica a compartir parte de los hermosos conjuntos que elige para salir al aire, sus rutinas de entrenamiento y adorables postales junto a su futuro esposo, Guido Mazzoni.

También, muchas veces le da la oportunidad a sus admiradores de que le hagan consultas y ella se encarga de evacuar todas sus dudas. Así, recientemente contó que este año se dedicará a subir recetas a la web, que sus colores favoritos son el negro, el blanco y el rosa y muchos quisieron saber cómo hace para tener una figura tallada e indagaron sobre sus entrenamientos y alimentación.

"¿Tenés una rutina?", le preguntó una internauta. "¿En el gym? Todos los días una distinta, eso es lo que más me gusta", contestó ella. "¿Qué no puede faltar en un permitido tuyo?", quiso saber otra. "Me gusta más lo que como que los permitidos", reconoció Pérez junto a una foto en el mar.

"¿Recomendás tomar proteína para ganar masa muscular?", le consultaron. "Si podés hacerlo solo con alimentación, no hay nada mejor que eso. Y no hay que tenerle miedo a los carbohidratos", afirmó.

Sol Pérez

Ahora, en sus últimas publicaciones acaparó todas las miradas y lo hizo luciendo uno de sus colores favoritos. Desde el estudio de Nosotros a la mañana, el magazine que conduce El Pollo Álvarez en eltrece y en el que ella trabaja como panelista, Sol posó para la cámara y demostró cómo lucir radiante vestida de negro. En las imágenes se la ve con un look total black que buscó descontracturar un poco al llevar unos zapatos rojos.

