El doble de Michael Jackson que es furor en TikTok

Si Michael Jackson hubiera vivido durante la era de TikTok, seguramente sería una de las celebridades con más seguidores gracias a sus increíbles bailes. Y si bien él ya no está, podríamos decir que, de alguna manera, gracias a su doble, conocido como Fabio Jackson, logró llegar.

Fabio Jackson es un joven que tiene un increíble parecido con el fallecido cantante. Tan es así que ha aprovechado su aspecto para convertirse en una estrella de las redes sociales, principalmente en TikTok, en donde ya cuenta con miles de seguidores que disfrutan de sus bailes.

La polémica de Fabio Jackson

Fabio Jackson es un joven de 28 años que vive en Reino Unido y que ha llegado a todo el mundo debido a su increíble parecido con Michael Jackson. La polémica en torno a él se generó a partir de que el bailarín afirma que no se ha sometido a ningún tipo de cirugía estética, y asegura que sus rasgos son de nacimiento.

A partir de estas declaraciones es que comenzó a recibir muchos ataques por parte de los cibernautas, quienes aseguran que todo su personaje fue construido a base de mentiras, pues es evidente que tuvo intervenciones quirúrgicas para lograrlo.

"Michael ha sido como un maestro para mí. No me veo como un gran admirador, pero aprecio al hombre y la forma en que investigué de hacer tanto por el mundo. Así que no voy a hacer nada cuando la gente sea mala conmigo", dijo Fabio Jackson durante una entrevista al diario El Comercio de Perú.

Además, aseguró que ya está acostumbrado y que no es algo nuevo que lo comparen con Michael Jackson, pues en la escuela y en la universidad ya lo hacían. Lo único que pasó es que, a través de las redes sociales, toda esta situación creció a pasos agigantados.

Intentando que los ataques hacia su persona disminuyeran, Fabio Jackson armó un video en el que mostraba varias fotos de diferentes etapas de su vida, desde su niñez, pasando por la adolescencia y en la actualidad.

"Como pueden ver en mi video, nada ha cambiado en mi apariencia. Acabo de crecer, mi mandíbula se ha ensanchado, mis dientes han cambiado, mis ojos siguen siendo los mismos y sí, todavía tengo el pelo largo como Michael", escribió el joven para acompañar el TikTok.

Sin embargo, el video no terminó de convencer a todos lo que lo atacan, los cuales continúan sosteniendo que el parecido de Fabio Jackson con “El rey del pop” no es algo natural, sino algo que logró con cirugías.

Toda esta polémica opacó el increíble talento que Fabio Jackson tiene para bailar y para desenvolverse como Michael Jackson. ¿Tú qué opinas?