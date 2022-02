Si hay alguien que sabe a la perfección cómo llevarse todas las miradas es Charlotte Caniggia. Ya sea por sus ocurrencias o por sus llamativas vestimentas, la hija de Mariana Nannis siempre está en el centro de atención. Además, los conflictos que protagonizaron, más de una vez, los miembros de su familia también la tuvieron en boca de todos.

Sobre su vínculo con el clan Caniggia, el año pasado, reconoció: "Vivo sola. A mis papás no los veo hace meses, lo veo a mi hermano, Alex, que se quedó acá también. Axel vive en España, tampoco lo veo hace mucho, hace cinco o seis años".

Charlotte Caniggia sabe bien cómo llamar la atención en Instagram y sus admiradores la aplauden

Y sumó: "Tengo a Alex. Me llevo bien con Axel, pero no tanto como con Alex. Somos mellizos con Alex y es muy copado, nos llevamos muy bien. Así que nada, me veo con Alex".

En Instagram, Charlotte es una de las figuras argentinas más activa y diariamente sorprende a sus admiradores con lo que comparte. De hecho, algunos meses atrás optó por tomarse un descanso de las redes y generó gran preocupación entre sus fanáticos. Ahora, la joven de 28 años, subió una serie de fotografías y un video que los internautas aplaudieron.

En las postales se la ve con un precioso conjunto de jean y unas gafas negras de sol. "Diosa empoderada", "Hermosa", "Siempre al top", "Estilazo", "Divina total", "Topísima", "Reina", "Qué bomba" y "La mejor" son algunos de los mensajes que se alcanzan a leer en la publicación junto a una gran cantidad de emoticones de aplausos, corazones y llamas de fuego.