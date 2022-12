La furia de Hugo Sánchez y Juan Carlos Osorio en el aire de Fútbol Picante

La Selección de México se encuentra en la búsqueda de un entrenador luego de que Gerardo Martino anunciara que no va a continuar al mando. Esto ha generado una danza de nombres y hay dos personalidades que se sienten ofendidos por no entrar en consideración.

Hugo Sánchez, ídolo mexicano, y Juan Carlos Osorio, entrenador que estuvo en México desde el 2015 al 2018, se mostraron ofendidos por no ser considerados por la Federación mexicana para ser entrenadores.

En las últimas horas han sonado muchos entrenadores. Por nombrar algunos, Miguel "Piojo" Herrera, Gustavo Alfaro, Mauricio Pochettino y Guillermo Almada, entre otros. Ni el ídolo mexicano Hugo Sánchez ni Osorio son considerados para agarrar México ahora de cara al Mundial de 2026.

Cuando estaban diciendo la lista (imagen de arriba) de todos los entrenador que suenan, Sánchez se mostró molesto por no estar: "Esa lista no está bien. Ahí no figura mi nombre", manifestó.

"Yo también quiero regresar a la Selección de México", señaló Osorio.