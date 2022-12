El Príncipe Harry temía por la vida de Meghan Markle

El próximo 8 de diciembre se estrena en Netflix el documental del Príncipe Harry y Meghan Markle. Para esta ocasión estarán disponible los tres primeros capítulos, luego el 15 de diciembre la plataforma de streaming lanzará tres episodios más. Tal como parece por fin se revelarán algunos misterios de la llegada de la actriz estadounidense a la familia real, su historia de amor con el Príncipe y el recibimiento de la dinastía.

Principe Harry y Meghan Markle, imagen de Vanitatis.

Ayer, se estrenó el trailer de esta docuserie, donde salieron a la luz algunos fragmentos en los que se pueden observar las fuertes declaraciones de los Duques de Succex, las experiencias que vivieron y cómo de alguna forma apuntan hacia la corona. Según expresó el Príncipe Harry: "Sufren mucho las mujeres que se unen a esta institución, a este frenesí mediático".

Como es de público conocimiento su madre, Lady Di, nunca fue 100% aceptada por la familia real, especialmente por la Reina Isabel II. Cuando comenzó su romance con el entonces Príncipe Carlos III, fue todo muy complicado, pero su matrimonio y su posterior separación estuvieron envueltos por escándalos mediáticos. Es por esto que el Príncipe Harry en algún momento temió por la vida de su propia esposa y que pasara algo similar.

"Me di cuenta de que nunca me protegerían", expresó Meghan haciendo referencia a todos los conflictos que atravesó cuando se introdujo en la vida de la familia real. Por esta misma razón y con los recuerdos intactos de su madre, el Duque de Succex reveló: "Tenía miedo. No quería que la historia se repitiera".

Principe Harry y Meghan Markle, imagen de archivo.

Por otro lado, el Príncipe Harry manifestó que hay una gran cantidad de historias que se filtran y salen a la luz en todos los medios, pero también aseguró que hay partes que son inventadas. "Nadie sabe toda la verdad. Nosotros si", reveló el inglés.