Kanye West revela que Kim Kardashian le puso los cuernos con un jugador de la NBA

Kanye West, también conocido como Ye, ha estado en el ojo de la tormenta desde hace mucho tiempo. Esto se debe a los escándalos en los que se ha metido, pues se ha peleado con varios famosos, ha publicado expresiones ofensivas, antisemitas, e incluso se ha pronunciado a favor de Hitler. Esto último ocasionó que le cerraran la cuenta de Twitter. Sin embargo cuando volvieron a abrir su perfil, escribió un tweet hablando de Kim Kardashian y una supuesta infidelidad.

Kanye West, imagen de archivo.

West y Kardashian estuvieron juntos por más de 6 años, se casaron y formaron una gran familia. Sin embargo, el amor llegó a su fin y se divorciaron, por lo que desde el momento la polémica en torno a ellos se acrecentó cada vez más. Después de haber firmado el acuerdo de divorcio, en los últimos días el rapero se apoderó de su cuenta de Twitter y apuntó contra su exmatrimonio. No tuvo problema en revelar uno de los secretos que tenía guardado bajo la alfombra.

Kanye West y Kim Kardashian, imagen de archivo.

Cuando cortaron la relación, florecieron las peleas entre el rapero y la empresaria, y por supuesto, salieron en todos los medios de comunicación. De hecho, cuando Kim salió con Pete Davidson, Ye se encargó de hablar en público y expresar su ira hacia Pete. Recientemente decidió apuntar hacia ella y reveló que lo engañó con un famoso jugador de la NBA.

"Antes de que salgamos de aquí, atrapé a este tipo con Kim. Buenas noches", escribió Kanye West en la cuenta del pajarito y junto al mensaje publicó una fotografía donde sale Chris Paul, el jugador de basquet de los Phoenix Suns. Seguramente este mensaje trajo grandes problemas para el deportista porque hace casi 10 años está casado con Jada Crowlet, con quien tiene dos hijos en común.

El tweet que escribió Kanye West para apuntar contra Kim Kardashian. Captura de pantalla de Twitter.

La mayoría de las veces, el jugador de basquet se ha mantenido fuera del foco de los medios, y más en las últimas semanas debido a que está bajo una lesión. Sin embargo, desde que Kanye West apuntó en su contra y expresó que estuvo con Kim Kardashian, el nombre del deportista de la NBA se ha posicionado como tendencia.

¿Cuál es la verdad?

Según comentó una fuente a Page Six, lo que publicó Ye no es verdadero. "Esto no es cierto y, lamentablemente, es un patrón continuo con Kanye: atacar a Kim para redirigir la atención de todos después de un día de locas travesuras en las que dijo cosas odiosas y ofensivas", escribió el medio estadounidense.

El patrón de comportamiento del rapero se puede observar con todas las publicaciones que ha realizado lo largo de los años, pues el artista nunca ha tenido miedo de hablar y cada vez que siente la necesidad realiza alguna publicación, ya sea en su Instagram o en su Twitter. Sin embargo, las últimas acusaciones que realizó mediante esta red social no han sido confirmadas por Kim Kardashian ni por Chris Paul.