Por qué el concierto de Harry Styles fue desastroso

Harry Styles brindó una actuación en Colombia que fue excelente en lo que respecta a lo artístico, pero muy mala en cuando a lo logístico. Los aires acondicionados del lugar fallaron y casi 300 personas tuvieron que ser atendidas por asfixia. Afortunadamente, ninguno de estos casos pasó a mayores.

El concierto de Harry Styles estaba programado para realizarse en el Parque Salitre Mágico. Sin embargo, al observar los problemas de logística que se dieron en septiembre cuando Dua Lipa se presentó allí, se tomó la decisión de mudar el espectáculo al Coliseo Live de Cota, Cundinamarca.

El domingo 27 de noviembre a la noche, el músico británico brindó una excelente actuación con sus temas y talento innato, pero ciertos inconvenientes técnicos le dieron al evento un toque agridulce.

Para comenzar, varios de los espectadores se quejaron de las largas filas y del excesivo tiempo de espera que tuvieron que afrontar para ingresar al recinto.

Luego, fallas en el sistema de aire acondicionado del Coliseo Live hicieron que el calor se vuelva insoportable y que varias personas se desmayaran. Es más: en un momento el propio Styles debió detener el concierto y pidió por la seguridad de sus fans.

Harry Styles y el futuro del Coliseo Live de Colombia

Lo sucedido en el concierto del exOne Direction implicó una fuerte señal de alerta y marcó la necesidad de trabajar con urgencia para que nada de esto vuelva a ocurrir.

Claudia López, la alcaldesa de Bogotá, fue clara al afirmar que fueron 270 las personas que colapsaron por asfixia. Miguel Caballero, representante del Coliseo Live, agregó que la audiencia total fue de 20 mil 300 individuos y que ninguno de los casos que requirieron de asistencia médica pasó a mayores.

Harry Styles, en una de sus actuaciones del Love on Tour.

Ante una inminente reunión para tratar el asunto, López afirmó que no piensa participar ya que no es de su incumbencia política. “Lo que pase en Cota es tema de Cota y Cundinamarca, no de Bogotá”, dijo al respecto.