Así llegó a tener el corte de flequillo Lily Collins para Emily in Paris

Lily Collins al igual que el resto de sus compañeros de la serie boom de Netflix, Emily in Paris que ya transita su tercera temporada sigue compartiendo algunas escenas 'Behind the scene' (detrás de escena) sobre momentos que dieron de que hablar, uno de ellos el corte de flequillo que Emily decide en un rapto de locura cortarse.

En una de las principales escenas se ve como su personaje decide renovar y ser una más de las chicas parisinas pero no todo es lo que parece, porque si bien muchos han especulado con que verdaderamente accede con la tijera al radical cambio, que si bien pasó rápidamente se lo tuvo que emparejar con un profesional rápidamente y que luego develó el misterio en su Instagram.

"No exactamente un flequillo de trauma... ¡A diferencia de Emily, no me los corte yo misma!, comenzó diciendo.

"Muchas gracias al maestro @gregorussellhair por introducirme en mi era de flecos y comenzar el nuevo viaje del cabello de Emily", cerró la actriz en cuánto a que tuvo que realizar pequeños cambios de emprolijamiento.

No todo es comodidad

Sucede que en una de las últimas entrevistas para Vogue vinculada a la sección 'Qué llevo en mi cartera', uno de los objetos que menciona es el peine que lleva a todos lados para que no quede mal su flequillo.

"Esto es de mucha ayuda. Recientemente me hice un flequillo y si no lo cepillo apropiadamente, me llaman 'el flequillo esponjoso', que no es el apodo más divertido", se la escucha decir en una parte de la sección.

"Ahora tengo que llevar un cepillo conmigo a dónde sea que vaya, especialmente cuando ando en moto en París. El viento no es mi mejor amigo", confesó en ese entonces.