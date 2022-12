Emily in Paris: Los usuarios encuentran un 'error' en la nueva temporada

La tercera temporada de 'Emily in Paris' arribó a Netflix hace unos días y por supuesto ha sido todo un éxito. Año tras año, la historia ha cautivado a miles de personas al rededor del mundo y esta vez, no fue diferente, así que se ha ubicado como la opción más vista del gigante de streaming, en muchos países. Sin embargo, en las redes sociales los usuarios no han hablado tanto sobre el estreno, sino que la atención se ha dirigido al gran 'error' que descubrieron.

A los fans de la serie no se les pasa ni un detalle, así que cuando llegaron al episodio 5 comenzaron a sonar todas las alarmas, cuando se dieron cuenta de un grave 'error', que al parecer, ni el director, ni el productor, ni el guionista notaron. Resulta que en este capítulo sale a la luz una lista con las personas más influyentes de Paris, y por supuesto la protagonista ha sido incluida, así que se encarga de hojear el libro con los candidatos.

El 'error' que encontraron los usuarios de internet. Imagen de Twitter.

Allí es cuando aparece el presunto 'error', porque en el ranking de las personalidades más importantes también se destaca su amigo y vinculo romántico, Gabriel. Por esto, los fans se dieron cuenta que el joven no tiene apellido, o sea los guionistas no pensaron en agregar la segunda parte de su nombre. De allí en más, los usuarios se dirigieron a las redes sociales para comentar sobre esta equivocación y allí se abrió un debate.

Incluso, a partir de aquí, otras personas también notaron que Alffie tampoco tiene apellido, o al menos nunca lo ha mencionado en la serie. Los fans de la historia obviamente utilizaron Twitter para preguntar acerca de esta cuestión y emplearon el hashtag oficial de Emily. Tal como parece hoy en día los usuarios de internet tienen ojos de halcón, así que se fijan hasta en lo más minúsculo y si llegan a encontrar algo fuera del lugar, siempre utilizan las redes para correr la voz.