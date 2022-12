Así de hermosa lucía Meghan Markle en la serie Suits

Meghan Markle es una de las mujeres del momento, debido a que hace unas semanas atrás se estrenó la serie documental 'Harry y Meghan', que cuenta la historia de amor que vivió junto al Principe Harry, su esposo. Miles de personas hablan de ella en las redes sociales, por eso han salido a la luz algunas cuestiones de su vida, antes de conocer al Dique de Sussex.

Markle comenzó su carrera como actriz desde muy joven, allá por 1995 en Merried... with Children y luego participó en un episodio de la serie General Hospital. Asimismo, salió en varios programas más: Century City, Cuts, The War at Home, CSI: NY, CSI: Miami, The League, entre otros.

Patrick J. Adams como Mike Ross y Meghan Markle como Rachel Zane en Suits. Imagen de Netflix.

Sin embargo, recién en 2011 obtuvo su papel en la reconocida serie de abogados Suits. Durante los años de grabación y hasta 2018, Meghan se mudó a Toronto, Canadá, porque allí se realizaban las filmaciones del programa. En esta serie interpretó a Rachel Zane, una pasante de Pearson Hardman, uno de los bufetes más importantes de Nueva York, donde trabajan los abogados más talentosos.

A lo largo de la serie, Rachel se enamora de Mike Ross, el protagonista de la serie, así que viven una historia de amor entrelazada en medio de los casos judiciales, las demandas y el papeleo. En un momento determinado la joven decide ponerse a estudiar abogacía, así que divide su tiempo, entre su trabajo y Columbia, la facultad de derecho a la que asiste. Rachel es la única y la primera asociada del bufete que no ha estudiado en Harvard, así que marca la diferencia.

Meghan Markle interpretando a Rachel Zane. Imagen de Netflix.

Luego de 2018, Rachel Zane, que se había convertido en uno de los personajes principales de la serie desapareció de un momento al otro, misteriosamente. Esto fue porque Meghan Markle la actriz que se encargó del papel, decidió abandonar Suits para mudarse a Inglaterra, pues había conocido al Príncipe Harry. A partir de allí, la Duquesa de Sussex dejó de lado su carrera de actuación para dedicarse a sus deberes y más adelante, su familia.