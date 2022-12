Penélope Cruz mostró de más y elevó la temperatura de la red

Penélope Cruz es una de las estrellas de Hollywood que en toda su vida deslumbró por su belleza y, por supuesto, su talento frente a cámara. Se trata de una de las personalidades hispanas que más impactó en la industria del cine, por protagonizar cintas como ‘Vanilla Sky’, ‘Madres paralelas’ y ‘Vicky, Cristina, Barcelona’, gracias a la que recibió su primer premio Óscar a Mejor Actriz de Reparto en 2008.

LA MODELO LLEVÓ UN OUTFIT DE CHANNEL PARA L’IMMENSITA premiere. FOTO: INSTAGRAM @PENELOPECRUZOFICIAL

Actualmente, la actriz de 48 años se encuentra promocionando su más reciente trabajo, la película ítalo francesa ‘L’immensita’. El filme está dirigido por Emanuele Crialese, y la española comparte créditos con Luana Giuliani y Vincenzo Amato. El drama se sitúa en los años ‘70, y retrata la vida de Clara (Penélope) y Felice, quienes sólo se mantienen unidos por el amor de sus hijos. “Mientras los niños esperan una señal que los guíe, todo cambia a su alrededor y en su interior”, reza la sinopsis.

Sin dudas, esta película es una gran propuesta para ver en cines y disfrutar de la performance de la icónica Penélope Cruz. Es que la esposa de Javier Bardem cuenta con una amplia trayectoria a sus espaldas y cada pieza en su carrera es fundamental.

En medio de las ruedas de prensa y promociones de la película francesa, Penélope Cruz llamó la atención del mundo entero siendo portada de una importante revista británica. Se trata de Dust Magazine, que sale impresa dos veces al año y no dudaron en contactar a la actriz hispana para una de sus ediciones.

PENÉLOPE ES LA TAPA DE LA REVISTA DUST. FOTO: INSTAGRAM @PENELOPECRUZOFICIAL

En una fotografía editada en blanco y negro, que la artista compartió en Instagram, reveló su figura perfecta luciendo nada más que una prenda interior de encaje en la parte inferior, mientras que sólo cubrió su busto con sus propias manos. Además, la mirada segura y sensual de Penélope hacia la cámara desató el furor en las redes y explotaron los comentarios con opiniones divididas.

“I have no word” (No tengo palabras); “Dios mío!”; “Me muero”; “Madonna!”; “Yesssss”; “PERO pero pero qué BÁRBARIDAD!”; “Camaleonica total! Que fotaza” “Why did they have to go overboard on the PHOTOSHOP she’s already beautiful! They gave her a body of a pre-teen girl. STOP” (Por qué tuvieron que usar tanto Photoshop, ella ya es hermosa de por sí. Le dieron el cuerpo de una chica pre adolescente. Basta!); “No creo que necesites hacer este tipo de portadas Penélope, eres mucho más que enseñar carnes...eres una actriz consagrada....esto déjaselos a las que apenas empiezan”, fueron algunos de los comentarios.