Tres escenas icónicas de El señor de los Anillos que se convirtieron en memes y no pasan de moda

A partir de ciertas escenas icónicas de El señor de los Anillos se empezó a construir un mundo de ironía al punto de producir carcajadas. El nivel de popularidad de esta trilogía, que ya cuenta con 20 años, sigue siendo muy elevado. La muestra de ello ha sido la gran cantidad de memes vinculados a determinados personajes o escenas, ¡imperdible!

Lo cierto es que El Señor de los anillos posee una buena colección de instantes como imágenes, diálogos y frases que se han sumado al vocabulario cotidiano de muchos de sus fans.

Entre ellos "No puedes pasar, "vuelve a haber carne en el menú", "no diré, no lloréis" y muchas otras más que inundan las redes. Este es un repaso ´por algunas escenas icónicas que se convirtieron en memes muy famosos y recurrentes de la Tierra Media, y que nunca pasan de moda.

Los mejores memes: tres escenas icónicas de El señor de los Anillos

Una de las escenas que se convirtió en meme fue con Sam, el rápido. El bueno de Samsagaz Gamyi, el más leal de la comarca, pero no el más rápido; era un personaje que comenzó como jardinero y fue escalando. Para lograr amasar tal fortuna tuvo que soportar al pesado de su jefe, un personaje poco empático que se mofó de él cuando estaba a punto de abandonar su pueblo y lo terminó echando a los leones de Internet.

Otra de las escenas fue con Aragorn, el procrastinador. Con este personaje se crearon muchos memes que no pasan de moda. Vale recordar que era el montaraz del norte y que lo llamaron para heredar la corona de Gondor, un tipo que parecía callado y taciturno, pero a medida que le crecía el bello facial iba ganando capacidad oratoria.

Por último, de las escenas icónicas de El señor de los Anillos que se convirtieron en memes se encuentra el de Legolas, "ojo de halcón". "¡Legolas!, ¿Qué ven tus ojos de elfo?" y, sin duda, el chiste se cuenta solo.

Lo cierto es que es un Aragorn que parece estar preparado para ser rey, pero en realidad tiene que mejorar sus modales si pretende no caer en incorrecciones. De esta escena y personaje no es buena idea ir por ahí llamando a la gente "elfo", y menos a alguien como Idris Elba, quien era consciente de que había nacido para molar.