Qué significa la canción que canta Daemon Targaryen en el final de temporada de House of the Dragon

El final de la primera temporada de House of the Dragon contiene una escena en la que el Príncipe Daemon Targaryen (Matt Smith) le canta a un dragón en alto valyrio. Esto llamó la atención de los fanáticos que se comenzaron a preguntar quién es ese dragón, qué quiere decir la canción y cuál es el significado de esa escena para el futuro del espectáculo.

House of the Dragon se centra en la guerra civil dentro de la Casa Targaryen descrita como la Danza del Dragón en los libros. El final de temporada sentó las bases de esa guerra cuando los medios hermanos Aegon y Rhaenyra reclamaron el Trono de Hierro después de la muerte del Rey Viserys.

En una escena en particular el príncipe Daemon, el esposo de Rhaenyra, ingresa a las cavernas de Dragonmount en Dragonstone cantando lo que parece ser una canción de cuna en alto valyrio. La isla es el hogar ancestral de los Targaryen en Westeros y las cavernas suelen ser la casa de varios dragones sin jinete.

Daemon finalmente se encuentra cara a cara con un enorme dragón y continúa cantándole incluso mientras la bestia lanza fuego hacia el techo. Mira la escena a continuación:

El significado detrás de la canción de Daemon Targaryen

Si bien el dragón no fue nombrado en el episodio, la cuenta oficial de Twitter de Game of Thrones confirmó que era Vermithor, ya que compartieron la escena con el nombre del dragón como título. Pero ¿por qué Daemon le cantó una canción? La respuesta está en su letra.

El creador del idioma alto valyrio, David J Peterson, proporcionó la traducción de la pieza en el blog Archive of Our Own. La canción se traduce así:

“Respirador de fuego, líder alado. Pero dos cabezas aún tercero cantan. De mi voz: los fuegos han hablado y el precio ha sido pagado con magia de sangre, con palabras de llama, con ojos claros. Para unir a los tres a ti te canto, como uno nos reunimos y con tres cabezas volaremos como estábamos destinados. Maravillosamente, libremente”.

Daemon Targary cantándole al dragón.

La letra al principio relata algunos hechos que se desarrollaron a lo largo de la historia, mientras que en su final lanza un poco de lo que veremos en la segunda temporada de House of the Dragon, por lo que tendremos que esperar para ver cómo impacta esta escena en la historia.

¿Te gustaría conocer más datos curiosos de House of the Dragon?