Entre las idas y vueltas: la romántica historia de amor de William Levy y Elizabeth Gutiérrez

Elizabeth Gutiérrez y William Levy se han posicionado en el centro de atención, pues a principio de este año anunciaron su separación como pareja, sin embargo los últimos días las cámaras han captado a los tortolitos juntos otra vez. Por esta razón, se han encendido las alarmas y muchos se preguntan si otra vez han vuelto, pues su relación ha estado a las idas y vueltas desde el primer momento. De ahí que nos interesa saber cómo ha sido toda la historia de amor.

William Levy y Elizabeth Gutiérrez, imagen de archivo.

Las celebridades eligieron no casarse, pero estuvieron 19 años en pareja y durante ese tiempo tuvieron dos hijos. En muchas oportunidades el vínculo de William y Elizabeth estuvo bajo el ojo del huracán, pues se habló de infidelidad y a la vez las estrellas tuvieron algunas idas y vueltas.

El comienzo del romance fue allá por el 2002, pues los actores participaron en 'Protagonistas de telenovela', un reality show. Fue allí que se conocieron y rápidamente saltó una chispa, hasta que inevitablemente terminaron muy enamorados. Cuatro años después la pareja anunció una noticia muy feliz, pues estaban esperando a Christopher Alexander, su primer hijo.

Sin embargo en 2009 llegaron los primeros problemas, pues aparecieron rumores de infidelidad por parte de Levy. En aquél momento algunos medios hablaron de la presunta relación del actor con su compañera de la novela 'Sortilegio', Jaqueline Bracamonte. William explicó a TvyNovelas que ya no estaba más con Elizabeth, pero nunca confirmó los rumores de un nuevo amor. Con el pasar del tiempo, en 2017 Jaqueline expresó en 'La pasarela de mi vida', su libro autobiográfico: "Él me había dicho, ‘Yo no estoy con mi mujer, estamos separados’, y por eso estábamos saliendo, como viendo qué pasaba".

Cuando terminaron las grabaciones de 'Sortilegio', Gutiérrez estaba esperando a su segundo hijo, por lo que retomó su relación con Levy y en 2010 nació Kailey. Un año después llegó la segunda ruptura de la pareja, pues la actriz dio un comunicado de prensa y reveló: "He tomado la decisión de finalizar la relación que he mantenido durante ocho años con William Levy. Siempre me mantuve firme al lado de William, a pesar de los insistentes rumores, a los cuales resté importancia, pues entonces no tenía motivos para dudar de la fortaleza de nuestra unión". A pesar de esto, al poco tiempo la pareja regresó.

En 2014 William volvió a la pantalla con 'La Tempestad' y por lo pronto volvieron los rumores sobre su relación. En diciembre de ese año, se conocía una nueva ruptura, por lo que el cubano expresó en la revista People en Español que cualquier decisión que tomara con su pareja era algo privado y además pidió respeto para ella y para sus hijos. Dos años más tarde, Levy y Gutiérrez volvieron a pensar en su bienestar y en el amor, por lo que la modelo reveló a la misma revista: "En cualquier pareja lo fundamental es apoyarse el uno al otro, darle alas al otro para volar, para crecer".

Luego en dos oportunidades más la pareja volvió a romper. Por esta razón, cuando recientemente salieron a la luz unas fotos de los dos juntos de nuevo, no fue para nada sorpresa. Son tantas las idas y vueltas que ha tenido la pareja que quizás se hayan dado una nueva oportunidad.