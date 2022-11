¿Qué ves primero? Este sencillo test te dirá si eres una persona que contagia alegría

Los test de personalidad siguen ganando cientos y cientos de fanáticos diarios en las redes sociales. Los internautas descubrieron en estos retos una gran alternativa para combatir el aburrimiento y sus asombrosos resultados no paran de sorprender. Aquí te proponemos uno nuevo que te permitirá saber más acerca de tu forma de ser de una manera muy sencilla.

¿Te atreves a saber lo que expone sobre ti? Lo único que debes hacer es observar el dibujo y hacerle caso a lo que tu ojo capte a primera vista. Allí tendrás todas las respuestas. ¡Déjate maravillar! Es importante resaltar que esta prueba no deja de ser un juego para distenderse y que los resultados no tienen una validez científica.

Test de personalidad

Hojas: eres una persona insegura. Posees un increíble potencial que no logras explotar por tus miedos. Te da pánico el futuro, te aferras con mucha fuerza al pasado y no logras disfrutar del presente. Te cuesta asimilar los cambios y te estancas en asuntos sin mucho sentido. Te es muy difícil tomar decisiones y nunca sabes bien qué deseas. Eres capaz de sacrificar tu propia felicidad por ver alegres a los que más amas. Tu familia ocupa un lugar de privilegio en tu corazón.

Manos: eres alguien inconformista. Rara vez te quedas quieto y adoras las aventuras. La zona de confort no es lo tuyo y te escabulles de los espacios en los que no te permiten crecer. Consideras que la vida es muy corta y por eso, nunca rechazas ningún plan. Vives tus días como si no existiera un mañana. No te gusta guardar rencor y sueles perdonar con mucha facilidad. Contagias alegría y todos quieren estar a tu lado.