Manelyk González se arriesga a la censura de Instagram con un fascinante vestido con escote

Este miércoles 23 de noviembre, la guapa conductora de televisión, Manelyk González se convirtió en la sensación en redes sociales después de compartir varias fotografías en las que presumió su envidiable figura con un look que dejó poco o nada a la imaginación y así se lo hicieron saber sus fieles seguidores.

Ante sus millones de fans en Instagram, la influencer y creadora de contenido demostró que la moda forma parte de su día a día después de lucir increíble con un arriesgado outfit que le quedó a la medida. Todos los fans coincidieron es que es toda una referente de la moda con ese tipo de prendas.

Manelyk se luce con arriesgado look

Manelyk González se robó todas las miradas gracias a las arriesgadas prendas que utilizó en un evento al que asistieron grandes figuras del entretenimiento.

MANELYK GONZÁLEZ DESLUMBRÓ EN LA ALFOMBRA. FOTO: GETTY IMAGES

Demostrando que la moda forma parte de su día a día, Manelyk González de "Acapulco Shore" sorprendió a todos al lucir una blusa con un arriesgado escote que resaltó cada una de sus curvas. El look lo complementó con un pantalón lleno de aberturas que resaltó su escultural figura, posiblemente una de las más trabajadas en la industria.

MANELYK REAPARECIÓ TRAS SU CAÍDA. FOTO: GETTY IMAGES

Como era de esperarse, el look de la modelo no pasó desapercibido para nadie convirtiéndose en la sensación en redes sociales alcanzando, hasta el momento, miles de "me gusta" y recibiendo cientos de comentarios, los cuales destacan la gran figura que tiene.

MANELYK SE DECLARÓ FAN DE CAZZU. FOTO: INSTAGRAM @MANELYK_OFICIAL

Manelyk y su lesión en "Las Estrellas Bailan en Hoy"

Hace unos días, Manelyk González se convirtió en tendencia en redes sociales después de sufrir un fuerte accidente durante un ensayo en el reality show "Las Estrellas Bailan en Hoy", concurso en el que era una de las favoritas para mantenerse hasta la recta final de la competencia.

Días después, la estrella de televisión dijo que sufrió fuertes lesiones que le impiden continuar en el reality show, pero se espera se pueda integrar en las siguientes semanas después de que se recupere.