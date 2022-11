Cocina riquísimas Cocadas en simples pasos: un dulce típico que te encantará

Las cocadas o bocados de coco son dulces típicos originarios de España y que tomaron un rol fundamental en la cultura gastronómica mexicana. Hoy, desde MDZ, te acercamos la receta para que puedas preparar la versión clásica en la comodidad de tu hogar y que disfrutes, tanto como nosotros, su sabor delicioso. Sin más introducción, ¡a comenzar!

Cocadas mexicanas. Fuente: Cocina Fácil

Ingredientes

1 hoja de papel vegetal de cocina

40 g. de harina de trigo.

2 claras de huevos grandes

125 gramos de coco deshidratado y rallado.

1 yema de un huevo grande

140 g. de azúcar blanquilla.

1 pellizco de sal.

Rinde para 8 personas.

Procedimiento

Lo primero que debes hacer para comenzar a preparar deliciosas cocadas es precalentar el horno a unos 190° aproximadamente. Ten en cuenta que la masa es muy fácil y rápida de hacer, para eso, empieza separando las claras de las yemas y reserva. Cocadas clásicas. Fuente: Kiwilimón

Añade en un bol grande las claras y la yema junto con el azúcar y la sal. Bate bien hasta obtener una mezcla espumosa y esponjosa. A continuación, agrega la harina previamente tamizada y bate todo nuevamente.

Finalmente, añade a la mezcla anterior el coco, mezclamos todo muy bien con un tenedor o un batidor de mano, y ya tendrás lista la masa de las cocadas. Deberás notar que su consistencia es de una mezcla cremosa y homogénea.

Lo siguiente es preparar la bandeja del horno con papel vegetal o un tapete de silicona. Con una cuchara, dado que la masa es bastante cremosa, comienza haciendo pequeñas porciones o bolas de la medida de una nuez aproximadamente. Deposítalas en la bandeja con suficiente espacio para que cuando se hagan no se peguen unas a las otras.

Hornea las cocadas durante 15 minutos a 180° en la bandeja del medio del horno. Con calor, arriba y abajo, hasta que estén doraditas. Todo depende del horno que tengas, ya que su cocción puede tardar de 14 minutos a 20.

¿Cómo te darás cuenta cuando estén listas? Porque cuando las veas, notarás que en la superficie se tornan doradas. Para este punto, quedarán secas y tostadas por fuera y cremosas por dentro. Solo ten cuidado y no las dejes demás porque correrán riesgo de quemarse.

Cuando las saques del horno, deja que se endurezcan y enfríen. Es importante no tocarlas cuando aún están calientes, ya que podrían estar blandas y romperse. Así que, una vez frías, sácalas de la bandeja del horno y ya estarán listas para servir. Luego, si es que sobran, cosa que no creemos, guárdalas en un recipiente hermético para que no se ablanden. Cocadas clásicas. Fuente: Kitchen Center

¡Queremos saber cómo te salieron estas sabrosas cocadas! Recuerda, si tienes dudas o quieres aportar sugerencias de recetas, nos puedes contactar a cocinemosjuntosmdz@gmail.com te contestaremos a la brevedad.