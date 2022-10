Mr Harrigans Phone: La inquietante historia desde el más allá entre lo más visto de Netflix

Netflix ofrece gran variedad de géneros dentro de su contenido de main stream lo curioso de ello es que de los que figurarán como más elegidos por el público siguen siendo de drama / terror y en esta nueva ronda de recomendaciones te traemos 'Mr Harrigans Phone', otra de las grandes producciones bajo de Ryan Murphy (American Horror Story, Dahmer) y bajo la dirección de John Lee Hancock.

¿De qué trata?

La historia gira en torno a Craig (Jaeden Martell), un joven quién comienza a tener vínculo por chat y llamadas con Mr Harrigan (Donald Sutherland), un hombre mayor que al morir empieza a tener un contacto más 'mistico' y espiritual con el chico haciendo que este visite la tumba de él para dejarle mensajes de voz en el teléfono que fue enterrado por el.

Fuente: Imagen / Netflix

¿Por qué genera especial atención?

El film está basado en el best seller de Stephen King 'If it bleeds'.

Sucede que la atracción mayor se genera cuándo las historias escritas en papel pasan al formato audiovisual puesto que siempre se genera algún tipo de cambio en la adaptación y esto fue lo que pasó con la historia de suspenso, de ritual y que genera cierta tensión en el espectador.

También vale recordar que al estar en el mes de Halloween es una gran opción puesto que también muestra el horror y el miedo de cerca.

Los mensajes ocultos

Sin dar el spoiler de lo que sucede en el formato audiovisual surgen ciertos chats entre el multimillonario y el joven quién encuentra una amistad muy fuerte y allí hay un intercambio de letras que tal vez no son fáciles de descifrar.

Fuente: Imagen / Netflix

Los misteriosos mensajes del hombre.

Como bien se puede ver en la imagen Craig recibe mensajes críticos con letras como 'CCC aa', 'a. CCC X' y 'CCC s T' y si bien puede que no se entienda lo que podemos descifrar a partir de ello es que se tratan de mensajes en los que Harrigans le pide a Craig que continúe adelante con su vida.

Aunque no es la única vez que acudió a el, la otra era un comunicado que Craig da en el que le confiesa que fue abusado en la escuela por un tal Kenny.

También suceden otros hechos pero para los demás dejamos que nos cuenten qué les pareció mientras que aquí abajo les compartimos el trailer

El elenco lo completan: Joe Tipett, Kirby Howell Baptiste, Cyrus Arnold, Thomas Francis Murphy, Peggy J Scott, Frank Ridley, Randy Kovitz, Conor William Wright, Alexa Shae Niziak, Thalia Torio, Benny Saltzman, Alex Bartner, Chelsea Yakura Kurtz y Daniel Reece.