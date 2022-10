Que tiene de atractivo el film de Netflix 'Blonde' qué está en boca de todos

Netflix sigue apostando a tener en su cartelera digital estrenos que movilizan al espectador y en esta oportunidad aparece 'Blonde', la película basada en la dura historia de la actriz de hollywood, Marilyn Monroe y que protagoniza Ana De Armas.

Por empezar vale aclarar que su estreno oficial fue en el Festival de Venecia 2022, dónde se dividieron las aguas entre quienes le dieron su visto bueno y también quiénes se sintieron disconformes por la manera en qué se vio plasmada la historia del icono de los 90.

Pese a ello al finalizar el estreno, Ana de Armas se vio ovacionado por el equipo de la industria cinematografica durante 14 minutos, mientras que el director del film Andrew Dominik y del que es productor, Brad Pitt.

¡14 minutazos de ovación para Ana de Armas tras la proyección de Blonde en el Festival de Venecia! Se viene nominación al Oscar como mínimo y una gran película. Merecidísimo seguro. Deseando estoy de verla. pic.twitter.com/K6QCoPDdJ4 — La Wachi uD83CuDFF0uD83DuDC09 Jodie Comer (@MaryWachi_) September 8, 2022

Lluvia de críticas

Sucede que cuándo se buscan historias reales se tiende a imitar tal cual como fue la vida de la persona, o a salirse de ese lado y crear partes ficticias que generan ciertas controversias y disconformidades.

Una de las actrices que se ha manifestado en contra de la recreación sobre la estrella es Emily Ratajowsky que si bien aún no se dio la oportunidad de ver el film ya intuía por dónde iba a ser recreada la historia: "No la he visto, pero no me sorprende escuchar que es otra película que fetichiza el dolor de las mujeres. Incluso en la muerte", comenzó diciendo.

A lo que agregó irónicamente: "Amamos fetichizar el dolor de las mujeres", respondió indignada.

Pero ello no es todo si no que publicó un tweet diciendo que ya no tiene ganas ni de verla.

So what I’m hearing is that I’m going to be furious when I watch blonde. — Emily Ratajkowski (@emrata) September 30, 2022

"Así que lo que escucho es que me voy a poner furiosa con 'Rubia'".

¿En qué momento se centra la historia?

En Blonde se hace hincapié en los momentos más oscuros por los que tuvo que atravesar Norma Jean Mortenson, mejor conocida artísticamente como Marilyn Monroe, desde los momentos más difíciles de su infancia sometida por el matrato constante de su madre (Gladys Pearl Baker) hasta los más crudos al contar que sufrió de una violación por parte de su primer productor quién le dio la oportunidad de darse a conocer. Además de cómo vivía en una sociedad de puro machismo.

El film está basado en el libro de Joyce Carol Oates 'Blonde'.

La autora le ha dado su buen visto al film que además habla sobre los abortos espontaneos y el 'objeto de deseo' que significó Marilyn Monroe para muchos hombres: "No es una película para sentirse bien. Muchas películas sobre Marilyn Monroe son optimistas y tienen mucha música y canciones. Ella es muy hermosa y dulce. Esta película es quizá más cercana a lo que ella de verdad vivió. Los últimos días de su vida fueron brutales".

La película es para mayores de 18 años puesto que tiene varias escenas de alto contenido violento y sexual.

