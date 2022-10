Aunque Romina Malaspina ya había dado sus primeros pasos en los medios cuando ingresó a Gran Hermano en 2015, su verdadero salto a la fama fue en el 2020 con sus primeras e impactantes apariciones en el noticiero de Canal 26. En ese entonces, sus vestimentas dieron mucho de qué hablar y no hubo quien no opinara sobre el tema.

Hubo quienes la compararon con Sol Pérez y la conductora fue contundente con sus dichos. Esto generó una fuerte tensión entre ambas. A meses de aquél episodio, Malaspina confesó: "A mí personalmente no me jodieron sus críticas, pero me pareció muy hipócrita de parte de ella".

"Ella se hizo conocida también por ser una mujer voluptuosa, linda, con curvas. Me pareció muy chocante, pensé que iba a ser la primera que me iba a defender con toda la situación porque ella había pasado lo mismo que yo. La sigo teniendo bloqueada en las redes", agregó en diálogo con el programa de YouTube Doble Mérito.

La nueva producción de fotos de Romina Malaspina que conquistó miles de corazones

En la actualidad, Malaspina provoca un gran revuelo cada vez que comparte contenido en su cuenta de Instagram. En la red, la marplatense cuenta con más de dos millones y medio de personas que están atentas a cada paso que da.

Ahora, en su última publicación, subió una nueva producción de fotos que conquistó miles de corazones. En las imágenes se la ve con gafas oscuras, su pelo suelto, un top y un pantalón negro. Acompañó el outfit con un pequeño bolso color rojo.