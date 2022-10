Fideos tallarines caseros de espinaca ¡sabrosos y en pocos pasos!

¿A quién no le gustan las pastas? Seguro no eres la excepción, así que hoy te traemos una receta que amarás porque es una opción rica, más saludable que los fideos clásicos, y puedes seguir el paso a paso fácilmente. Estos tallarines caseros de espinaca te fascinarán y no dejarás de hacerlos. Esto es lo que necesitas para prepararlos y el procedimiento:

Tallarines de espinaca. Fuente: Locos por la comida

Ingredientes:

Harina 0000 500 gr

Huevos 3 unidades

Espinaca 1 atado

Sal al gusto

Esta receta rinde para 5 porciones.

Procedimiento:

El primer paso para elaborar sabrosos fideos tallarines de espinaca es cocinar las espinacas. ¿Conoces el método a la italiana? Consiste en lavar las hojas sin escurrirlas, después calentar una olla grande, agregar apenas un poco de aceite y agregar las hojas de espinaca. Tapar, cocinar por 2 minutos, destapar, luego revolver y cocinar por 3 minutos más. Tallarines de espinaca. Fuente: Dia

Lo siguiente es dejar templar o enfriar las hojas, y después estrujarlas para sacarles el agua. Luego, en el vaso de la licuadora, coloca los huevos y la espinaca cocida. Licúa y ten en cuenta que de esta preparación se deben obtener 300 gr, si no llega a este peso, completa con agua.

Mientras tanto, en un bol mezcla la harina con la sal al gusto. Incorpora de a poco el licuado y mezcla hasta que se forme una masa. Ahora, amasar durante 5 minutos hasta obtener una textura suave y homogénea. Deja reposar tapada con un paño de cocina durante 30 minutos.

Después debes cortar porciones de masa, estirarlas de 2 mm de espesor aproximadamente, con palo de amasar. También puedes usar una máquina de pasta. Eso depende de lo que más cómodo te parezca a la hora de cocinar, eso es clave porque hará que la receta sea más sencilla o menos, de acuerdo a los procesos que lleves a cabo. Tallarines de espinaca con nuez. Fuente: Bocatus

Una vez estirada la masa, espolvorea con harina de ambos lados y enróllala como si fuera un pionono. Después, corta tiras de 2 mm de ancho y mueve la masa para que se separen los fideos ¡este es un paso importantísimo, así no se pegan en la cocción! Lo siguiente será cocinar en abundante agua caliente por 5 minutos.

De esta forma ya tendrás listos tus fideos tallarines de espinaca: ricos, sanos y rendidores. Si tienes dudas o quieres aportar sugerencias de recetas, nos puedes contactar a cocinemosjuntosmdz@gmail.com te contestaremos a la brevedad.