El apasionado beso de Anne Hathaway en plena calle

Desde hace mucho tiempo Anne Hathaway ha logrado posicionarse como toda una estrella, gracias a su talento en el cine, sus campañas como modelo y su gran sentido de la moda. En la actualidad se encuentra trabajando en un nuevo proyecto y por eso recientemente la han visto filmando algunas escenas en las calle.

Anne Hathaway y Nicholas Galitzine, imagen de Jus Jared.

Se trata de 'The idea of you', traducida como 'La idea de ti', un nuevo largometraje que protagonizará con Nicholas Galitzine. El film se encuentra en plena producción y grabación en Savannah, Georgia. Por eso, hace unos días atrás los actores estaban grabando escenas en el exterior y justo unos paparazzis los captaron en el momento que se daban un romántico beso bajo la lluvia.

En el lugar había un montón de personas pertenecientes a la producción del film, camarógrafos, asistentes, etc. Las estrellas estaban filmando las escenas el día 23 de octubre, un domingo a la noche. Por esta razón, comenzaron a rodar y los presentes pudieron ver como Nicholas empujaba a Anne hacia un callejón oscuro, para luego darle un beso.

La película cuenta la vida de Sophie, una madre de 40 años divorciada que intenta recuperarse luego de que su expareja la deja por una mujer mucho más joven. Cuando cancela su viaje a Coachella con su hija de 15 años, Sophie decide llevarla a ella y entonces sucede algo impensado. Conoce a un cantante de 24 años, que es la voz principal de una de las bandas más grandes del mundo. Los dos tienen una conexión, así que se embarcan en un romance que perturba sus vidas y las relaciones de la protagonista.

El cantante de la banda es interpretado por Nicholas Galitzine, un actor británico de 28 años. A lo largo de su carrera ha participado en películas como "Cenicienta", "High Strung", "Handsome Devil" y "Corazones malheridos" un film que protagoniza junto con Sofia Carson y se estrenó en Netflix recientemente.