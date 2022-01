Una vez más, Sol Pérez acaparó todas las miradas con el llamativo contenido que comparte en su cuenta de Instagram. En la red, cuenta con más de seis millones de seguidores que están atentos a cada movimiento que hace y quedan fascinados cuando da señales de vida.

Ahora, la joven conductora de Canal 26 enseñó el fabuloso conjunto que eligió para salir al aire. Frente al espejo posó con una campera y un pantalón de jean y demostró cómo lucir perfecta con las prendas.

Sol Pérez enseña cómo lucir perfecta con un ceñido conjunto de jean

Hoy, Pérez se encuentra atravesando un gran momento laboral tanto en el noticiero como en Nosotros a la mañana, el magazine de eltrece, en donde se desempeña como panelista. "Terminé el 2021 enamorada más de mi trabajo, es la clave de saber si vas por buen camino y te gusta y lo querés hacer el resto de la vida", indicó en diálogo con Pablo Montagna.

Sol Pérez

Y sumó: "El año pasado me pasaron un montón de cosas, fue un año positivo y espero que este sea mejor. Me alejé más de lo mediático y me avoqué a mi carrera y empecé a creer más en mi".

Sobre su presente, señaló: "Este verano me veía mejor haciendo televisión y quizás el verano que viene me llega una propuesta que me vuela la cabeza y lo hago. Hoy mi laburo está muy bueno, me siento cómoda, lo digo por el noticiero en canal 26 y en Nosotros a la mañana. Priorizo eso, eran megas proyectos y están buenísimos. Siento que en este lugar puedo crecer".