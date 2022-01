Conoce la canción que fue escrita para Selena Quintanilla y tras su muerte la tomó Christina Aguilera

Aunque cueste creerlo, casi 30 años pasaron desde que Selena Quintanilla partió de este mundo. El 31 de marzo de 1995, a los 23 años, Yolanda Saldívar la sorprendió por la espalda con un disparo y le arrebató lo más importante que la cantante tenía: su vida. La joven se encontraba en la cima de su carrera y tenía grandes proyectos que quedaron truncados en tan sólo un segundo.

Selena Quintanilla

Si bien su paso por esta tierra fue breve, dejó un gran legado musical. Hoy, no hay quien no haya escuchado alguna de sus canciones más emblemáticas como 'La Carcacha', 'Amor prohibido', 'El chico del apartamento 512' o 'Como la flor'. Si bien son muchos los que la recuerdan, su popularidad creció aún más en el último tiempo debido al lanzamiento de su biopic en Netflix, la plataforma de streaming más utilizada del mundo.

La Reina del Tex-Mex comenzó su carrera musical de muy chica con el apoyo de su padre y al lado de sus hermanos, Suzette y A.B. Quintanilla. Era estadounidense con ascendencia mexicana, por lo cual su papá la incentivó a cantar en español. Lo que él nunca creyó es que llegaría tan alto con su música.

La Reina del Tex-Mex

Sin embargo, el mayor anhelo de Selena era cantar en inglés. En vida logró grabar algunas canciones pero no pudo ver su álbum finalizado. Luego de su muerte, Dreaming of you, su quinto y último disco de estudio, fue lanzado a la venta y vendió más de 331.000 unidades en su primera semana. De esta manera, se convirtió en la primera cantante hispana en lograr esta hazaña.

Lo que pocos conocen, es que para ese disco, Selena tenía algunos temas escritos para ella y que al no poder grabarlos, se los destinaron a otros artistas. Tal es el caso de So emocional, canción que fue otorgada a Christina Aguilera. Frannie Golde y Tom Snow, creadores de la canción, decidieron darle el tema a la intérprete estadounidense para su álbum debut en 1999.