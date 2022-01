Ella Hunt es una exitosa actriz y cantante que se ganó el corazón de millones de personas con sus múltiples talentos y su amable personalidad. Ha llamado la atención del público desde su película debut "Intruders" y muchos se preguntan quién es su pareja.

La filmografía se convirtió en su casualidad, ya que tuvo éxito cuanto más avanzaba. Ganó el premio al Mejor Reparto por la película Anna and the Apocalypse en el Festival de Cine After Dark de Toronto.

Además, fue nominada como Mejor Actriz en los Premios de la Academia Británica de Escocia. Y hoy en día es un modelo a seguir para miles y millones de personas que sueñan con ser actores.

¿Quién es la pareja de Ella Hunt?

Ella Hunt actualmente está soltera y no muestra interés en tener citas. Ella está muy ocupada con su apretada agenda. No es que se oponga a las citas, pero está demasiado preocupada por su carrera, ya que es una esperanza viva para sus admiradores.

Ella hizo que todos estuvieran demasiado atónitos cuando se identificó públicamente como gay. El público, al cual enamoró por su profesionalismo y sus interpretaciones, la felicitaron y apoyaron por reconocer públicamente sus preferencias y no esconderse.

Hoy en día no está saliendo con nadie, pero se rumoreaba que tuvo un novio del cual nunca habló. Sus contemplaciones actuales reflejan que las citas, en este momento, son un callejón sin salida en su vida, pues se encuentra ocupada amándose a sí misma.

Ella Hunt y el paralelismo con su personaje

Ella Hunt ha ido evolucionando junto a su personaje en Dickinson. En la tercera y última temporada de la serie Apple TV+, Sue Gilbert de Hunt y Emily de Hailee Steinfeld finalmente abrazan su romance a fuego lento.

La propia Hunt salió del armario a principios del año pasado, tuiteando en respuesta a una pregunta de un fan: "Soy queer y estoy feliz de ser abierto al respecto", y unos días después escribió las palabras "amo a las mujeres" 21 veces seguidas. La noticia fue un deleite para los fanáticos que han apreciado los matices deliciosamente sáficos de la serie. También significaba que Sue Gilbert era, oficialmente, un personaje gay interpretado por una actriz gay.

“Todavía estoy evolucionando, cambiando y creciendo, y es hermoso poder ver a dos personajes en la pantalla haciendo eso también”, dijo Ella Hunt durante una entrevista. La estrella de 23 años también elogió al equipo creativo del programa por empoderarla en su viaje y agregó que "me permitieron sentir que es un viaje y que aún no tengo todas las respuestas".

Eso incluye la cuestión de si los personajes gays solo deben ser interpretados por actores gays. Después de todo, cuando Ella Hunt comenzó a interpretar el papel, aún no había salido al público, lo que demuestra que los actores pueden crecer y cambiar junto con sus personajes.

“Es una conversación realmente complicada, y honestamente no sé si tengo la respuesta”, finalizó diciendo la actriz. ¿Qué piensas sobre sus dichos?