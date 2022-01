Por qué sacaron a Carolina Sandoval de Telemundo

Carolina Sandoval, o más conocida por todos como La Venenosa, alcanzó una importante popularidad gracias a Suelta la sopa, el atractivo magazine de Telemundo. Desde que inició la pandemia, la influencer salió al aire desde su hogar porque optó por realizar la cuarentena con su familia y su decisión no fue del agradado de muchos.

Si bien desde un principio la mujer contó con el apoyo de los superiores de la señal televisiva, con el paso del tiempo, el no tenerla en el estudio de TV generó molestias y debió regresar al piso. Sin embargo, al enterarse que varias personas dieron positivo al test de covid-19 no quiso retornar y prefirió seguir con las transmisiones desde la comodidad de su casa.

Carolina Sandoval en Suelta la sopa

Acto seguido, se supo lo peor y fue el programa de YouTube Chisme no like quien brindó la sorpresiva noticia. Javier Ceriani y Elisa Beristain dieron a conocer que la influencer quedaría afuera del ciclo de Telemundo y que pronto le darían el aviso oficial.

Después de eso, durante uno de los programas de Suelta la sopa, Sandoval realizó una transmisión en vivo desde Instagram para contarles a sus fanáticos que estaba esperando que la llamaran del ciclo televisivo y no había tenido respuestas por parte de la producción. Esta actitud no fue bien vista y la suspendieron temporalmente. A los días, los productores la desvincularon definitivamente.

Ella no se quedó callada y expresó su molestia en redes. Además, justificó su necesidad de cuidarse y no exponerse al virus por la salud de su familia. Su madre, padecía de parkinson en fase dos por lo que no quería salir y ponerla en riesgo. Por lo sucedido, indicó que estaba en una pelea legal y que le parecía injusto como otros conductores sí podían estar desde su casa pero ella no.