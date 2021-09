Así de bella está Celeste Cid a sus 37 años

Celeste Cid saludó, la semana pasada, con un cariñoso posteo a su hijo André Horvilleur por motivo de su cumpleaños número 17. La actriz de 37 años compartió una seguidilla de fotos y videos junto a su primogénito. Recordamos que el cumpleañero es hijo de la ex protagonista de “Resistiré” y el cantante Emmanuel Horvilleur.

“Feliz todo al pibe mas hermoso y bueno que conozco.. no hay más inmensidad que vos

que seas siempre libre, siempre feliz Panchilo” fue el sentido y fresco mensaje de Celeste a su hijo. Este posteo de la artista recibió de manera veloz una gran cantidad de likes y comentarios.

Hace unas horas, Celeste Cid compartió dos fotografías en su cuenta oficial de Instagram que deslumbraron a gran parte de sus millones de followers. En la misma se puede ver a la ex protagonista de “Las Estrellas” posando ante la cámara con una traslúcida lencería de color negra. Además, la morocha complementó su look con el cabello suelto y un delicado make up.

Fuente: Instagram Celeste Cid

“Ayer, después de acribillarme el flequillo en un rapto muy emocional @nimah_bsas” y el ojo venusino de fue el corto y simple texto que eligió de epígrafe Celeste para acompañar sus recientes instantáneas en la popular red de la camarita.

Fuente: Instagram Celeste Cid

Como era de esperarse este posteo que tiene como única protagonista a la ex mujer del cantante Emmanuel Horvilleur se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los 112 mil corazones. Además, la oriunda de San Cristobal, Buenos Aires recibió cientos de mensajes de halago y cariño de parte de sus más fieles seguidores.