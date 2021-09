Desde la cocina, Cinthia Fernández eleva la térmica en la red

En las últimas semanas, Cinthia Fernández estuvo en boca de todos por su polémica campaña política. Para sorpresa de muchos, la angelita no obtuvo los resultados esperados en las urnas y el domingo, mientras se llevaba a cabo el acto electoral, denunció el robo de boletas.

Sin embargo, si bien los números no fueron los mejores, la mediática consiguió 91.985 votos, equivalentes al 1,1% del total de los sufragios emitidos. Se posicionó como la séptima fuerza en el distrito y superó a candidatos con una mayor experiencia como Juan José Centurión y Guillermo Moreno.

"No pudimos pasar a las generales. Al menos estoy muy feliz de no haber sido cobarde, de haberlo intentado, haberle dado voz y fuerza a una causa que espero que el que siga en carrera se ocupe", expresó al conocer los resultados.

Cinthia Fernández

Y furiosa, continuó: "En La Matanza mi votación fue nula, ¿por qué será? Porque era el lugar en donde no estaban mis boletas... Me faltó muy poquito y me quedo con la espina de pensar que quizás, con esas boletas que se chorearon, hubiera pasado".

"La corrupción en las elecciones de este país a los partidos más chicos los perjudica, pero al menos lo intenté. Estoy muy feliz por eso y ojalá se escuche la causa de alimentos. Para ser las primeras, fueron unas elecciones muy buenas para mí. Le gané a políticos de años así que estoy feliz por el resultado", cerró en sus historias de Instagram.

Ahora, nuevamente Cinthia acaparó todas las miradas en la web, pero esta vez no lo hizo por asuntos políticos. La panelista de LAM posó para la cámara desde la cocina y elevó la térmica en la red con una instantánea.