Ana Lucía Domínguez eleva la temperatura con una preciosa camiseta traslúcida

Ana Lucía Domínguez genera un gran revuelo cada vez que sube nuevo material a sus redes sociales. Pocos días atrás, sorprendió a sus fanáticos al contar un angustiante momento que vivió. La actriz, que saltó a la fama gracias a su participación en Pasión de Gavilanes, se encuentra residiendo en México y sintió en carne propia como un sismo de 7,1 de magnitud sacudió la tierra.

"Qué fuerte. Acaba de temblar acá en México. Sí me puse muy nerviosa. Yo vivo en un piso 23, se movió. No me había tocado en mi apartamento. Pero estamos bien", señaló frente a la cámara.

En los siguientes videos que compartió, se mostró inquieta ante la idea de tener que regresar a su departamento para dormir y les consultó a sus fanáticos qué realizar. "¿Qué creen? todavía no me animo a subir. Estoy esperando. Ya todo el mundo subió. Yo no soy capaz. ¿Qué dicen? ¿Subo o me quedo aquí otro ratico?", indicó.

Ahora, una vez más la intérprete de Libia Reyes y Ruth Uribe en la exitosa telenovela que se emitió por Canal Caracol, acaparó todas las miradas en la red y elevó la temperatura con dos increíbles postales. Domínguez posó con una preciosa camiseta traslúcida y le llovieron los halagos.

Ana Lucía Domínguez

Acompañó las instantáneas con una frase de Joseph Murphy: "Todas las cosas son posibles para aquel que cree”. Y sumó: "Por lo tanto, la ley vital es creer, tener fe, estar convencido".