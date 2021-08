Inesperado: tener un sueño con tu ex puede ser muy revelador

Soñar al dormir puede ser muy divertido por las imágenes que nuestro inconsciente puede llegar a crear. Ahora bien, también puede ser preocupante cuando observamos algunas cuestiones que nos generan dudas. Es el caso de soñar con una ex pareja. Si has tenido recientemente un sueño así y te has preguntado cuál es el significado, aquí puedes saberlo.

Si ya tienes una nueva pareja o si creías superada esa etapa y luego has soñado con tu ex, posiblemente te hayas alarmado y estés preguntándote qué significado se esconde en esas visiones. Debes saber que si bien existen muchas interpretaciones, hay algunas generales y aquí te las contamos.

Soñar con tu ex puede tener diferentes significados

Fuente: Pixabay

Soñar con tu ex en la cama

Si mientras duermes observas en sueños que te encuentras junto a tu ex en una situación íntima, entonces puede querer decir que extrañas pasar tiempo con esa persona y sobre todo, en la intimidad.

Sin embargo, no te preocupes, tener estos sueños es más normal de lo que crees ya que es natural soñar con una persona que fue tan especial para ti y sin querer puedes estar evocando esos recuerdos.

Descubre qué significa soñar que tu ex pareja tiene una nueva pareja

Fuente: Wunderstock

Soñar con tu ex con una nueva pareja

Si en cambio observas a tu antiguo novio junto a una nueva pareja, presta atención. Según sitios especializados en sueños, este tipo de imágenes dan cuenta de que todavía no dejas ir a tu ex de tu vida. Seguramente aún no haces el duelo y se puede interpretar como que aún lo amas o extrañas.

Soñar que regresas con tu ex

Por último, si has soñado que tu ex y tú retoman su relación, el significado puede ser de lo más variado de acuerdo a las sensaciones que te generó ver esa situación. De tal modo, si te sentiste bien, posiblemente sea porque lo extrañas, mientras que si te sientes disgustado, es muy probable que te sientas a gusto con la decisión de haberte separado