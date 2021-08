Silueta perfecta: Ximena Capristo sacudió el fin de semana con su gran figura

Ximena Capristo recordó su paso por Gran Hermano con un extenso testimonio. “Hoy no es #tbt lo se… Esta foto tiene 20 años. Exactamente fue sacada el 4/8/ 2001 cuando ingresábamos a la famosa casa de Gran Hermano Arg. ( en la segunda foto nos ven a los 12 integrantes) Se acuerdan???? GH….el reality holandés replicado en más de 70 países donde convivíamos un grupo de 12 ( asi fue desde un principio) más de 100 días en una casa plagada de cámaras que nunca se apagaban. Conducido x @soledad_solita_silveyra. Para muchos significó "un antes y un después en una televisión que reflejaba poco la realidad y la forma de mostrar la intimidad de las personas”. Una Mezcla de un experimento sociológico con show televisivo el formato basado en el "Hermano mayor" Esa voz en OFF q nos daba indicaciones de q hacer q no. no siempre se le daba bola. La Vida en directo. 24 hs.” inició la actriz y locutora de 44 años.

“Cuando hicimos el programa no existían Facebook, Instagram ni Twitter. Nos acompañaba en la entrada y salida de la casa @soypeluffo El programa contaba con un debate de especialistas… Al mando del grande Juan Alberto Badia, acompañado de un panel de notables Any ventura Dorio Jorge Mario mactas Hanglin Eliseo veron. Lo recuerdo como tanto cariño x a Mi ??????? me marcaron en mi vida para siempre. Lejos de renegar de formar parte de este fenómeno…sino super agradecida siempre x q encarrilaron mis sueños… Y gracias a ellos hoy he formado mi familia Ustedes se acordaban!!!” cerró Ximena.

Este sábado, Ximena Capristo publicó dos fotografías en su cuenta oficial de Instagram que conquistaron a gran parte de sus millones de seguidores. En la misma se puede ver a la morocha desplegando toda su belleza ante la cámara. La ex participante de Gran Hermano lució un bikini combinado, su cabello suelto y lentes de sol blanco.

“Si yo les digo que estamos en Agosto con 28 grados me lo creen… ? Pregunta::::RAYAS & LUNARES van …. dia de verano un ratito al sol. Mientras meriendo con @ampkprotein, hoy elegí de chocolate, me encanta. Aporta minerales quelatados para dejarte increíble el pelo y las uñas!” fue el promocional y simple texto que eligió Capristo de epígrafe para acompañar sus recientes instantáneas en la red de la camarita.

Como era de esperarse este posteo que tiene como principal protagonista a la pareja de Gustavo Conti se llenó rápidamente de likes superando con facilidad la barrera de los 4 mil corazones. Además, “La Negra” recibió cientos de mensajes de cariño y halago hacia su envidiable figura física.