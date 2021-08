Nati Jota deslumbra haciendo ejercicio al atardecer con un bello top

Desde hace algunas semanas, Nati Jota se encuentra de vacaciones. Diariamente ha compartido parte de sus aventuras con sus fanáticos y muchos han quedado fascinados con sus ocurrencias durante su estadía en el exterior. Durante su estadía en Norteamérica visitó a su hermana y aprovechó a salir de compras.

"¿Qué significa comprar ropa para mí en Estados Unidos? Es ir a mirar, hacer cuentas por 160 y no llevarme nada", señaló y desató la risa de sus dos millones de seguidores en Instagram.

Nati Jota

Ahora Nati se encuentra en México y tal como indicó, muy pronto ya estará de nuevo en su hogar en Argentina. El anuncio lo hizo luego de filmarse con un bellísimo top realizando actividad física al atardecer. "Mientras me transpiro la life y me invento un recreo les cuento que mañana me voy a pasar dos días a Cancún antes de dejar México", comenzó diciendo.

Y continuó: "Después vuelvo a Chicago unos días más para despedirme de mi hermana y desde ahí emprendo mi vuelta a Buenos Aires. Mitad de agosto me tendrán por allá".

"Lo que más extraño es el fernet argentino, el fulbito, mejores amigos y familia, y su rutina un poco más ordenada y saludable. Estoy desesperada por empezar a ir al estudio de mi amor 'Nadie dice nada'", cerró.