Cuidado con estas aplicaciones: vacían tu cuenta bancaria sin que lo notes

Nuevamente, el virus Joker está haciendo estragos. Tal como informó la Policía de Bélgica, el malware regresó oculto en varias aplicaciones de Android que se podían descargar libremente en la Google Play Store. El intruso tiene la facultad de inscribir a los usuarios a servicios pagos sin autorización y así, vaciar por completo sus cuentas bancarias sin que lo noten.

"Este programa malicioso se ha detectado en ocho aplicaciones de Play Store que Google ha suprimido", alertaron en un comunicado las autoridades belgas.

Joker ganó popularidad cuatro años atrás por contagiar y robar a los internautas de manera oculta en varias apps. Los sistemas de defensa de Google tomaron medidas y eliminaron cerca de 1700 aps que lo contenían. En septiembre del 2020, el malware se encontró en 24 apps del sistema operativo Android y en ese entonces, se estima, que afectó a más de 30 países. Entre ellos se encuentran Estados Unidos, España y Brasil. Los hackers, mediante las suscripciones sin permiso, podían robar por semana cerca de 7 dólares.

Estas son las aplicaciones que podrían vaciar tu cuenta sin te des cuenta / istockphoto

Las víctimas de este virus no se dan cuenta de la estafa hasta que revisan su estado de cuenta en detalle, ya que el banco no sospecha de un fraude por tratarse de una suscripción aparentemente "normal". Además, por ser cargos pequeños semanales, no lo ven como movimientos inusuales.

Aquí te dejamos un listado de las aplicaciones que Google Play Store eliminó tras detectar que contenían este malware: Auxiliary Message, Element Scanner, Fast Magic SMS, Free CamScanner, Go Messages, Super Message, Super SMS y Travel Wallpapers.

El virus joker cobró popularidad en 2017 / istockphoto

Además, tal como citó La Razón, la empresa de ciberseguridad Zscaler informó que existen otras 16 aplicaciones que contienen a Joker y son: Private SMS, Hummingbird PDF Converter - Photo to PDF, Style Photo Collage, Talent Photo Editor - Blur focus, Paper Doc Scanner, All Good PDF Scanner, Care Message, Part Message, Blue Scanner, Direct Messenger, One Sentence Translator - Multifunctional Translator, Mint Leaf Message-Your Private Message, Unique Keyboard - Fancy Fonts & Free Emoticons, Tangram App Lock, Desire Translate y Meticulous Scanner.