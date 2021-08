Azafata enseña sencillo truco para acceder gratis a primera clase y se hace viral

Un nuevo clip que una usuaria compartió en TikTok ha sorprendido a millones de internautas en el mundo. En esta oportunidad, el truco que está dando vueltas en la red lo subió una azafata. ¿En qué consiste? La mujer explica cómo acceder a un asiento en primera clase en los aviones de manera gratuita.

Cierra Mistt es la usuaria que diariamente devela secretos y curiosidades de su trabajo en una aerolínea. "Una de las formas más sencillas de conseguir ascensos de clase gratuitos es, literalmente, ser amable con el agente de la puerta de embarque y con el auxiliar de vuelo", explica frente a la cámara.

Además, cuenta que los trabajadores constantemente están bajo presión y que, muchas veces, no tienen ni tiempo para almorzar. Por ello, son sumamente agradecidos con quienes les brindan ayuda y alivian sus intensas jornadas de trabajo. "Los milagros los podemos hacer cuando nos dan un poco de Starbucks o una bolsa de bombones, especialmente esos largos días en los que tenemos vuelos seguidos y no tenemos tiempo ni de ir a por algo de comida", asegura.

También, en el video, reconoce que no sólo por amabilidad se traslada a los pasajeros desde el fondo del avión a los asientos más caros. "Normalmente, si nuestro vuelo no está lleno, tenemos que mover a la gente por motivos de peso y equilibrio", indica.

La mujer, aclara: "No está garantizado que esto funcione; son formas que he conocido que funcionan. Además, publico en nombre de mis opiniones; no de mi empresa. Eso es todo". Al momento, el pequeño clip cuenta con más de tres millones de visualizaciones.