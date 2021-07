Pasión de Gavilanes: Paola Rey rompió el silencio sobre la participación de Jimena Elizondo

Pasión de Gavilanes, telenovela de habla hispana realizada en Colombia y producida por RTI Televisión para Caracol Televisión entre 2003 y 2004 tendrá una segunda parte y se podrá ver a través de la pantalla de Netflix.

La telenovela con más audiencia en todo el mundo, continúa despertando el interés de nuevas generaciones o de los más melancólicos. Si bien la misma fue emitida hace más de 17 años, es casi imposible olvidar a sus personajes, entre ellos a Jimena Elizondo hermana menor del clan Elizondo.

Este papel fue protagonizado por Paola Rey, actriz colombiana que despertó el amor de muchos. Su romance con Oscar Reyes, fue uno de las más queridos por los fanáticos de la telenovela.

El papel divertido, que luchó contra las reglas impuestas por su familia y que logra enamorase fanatiza a más de un espectador. El conflicto familiar, el amor y desamor, libertad y diversión, resultó la combinación perfecta para llevar a la telenovela a ser lo más popular del momento.

Fuente: Instagram Paola Rey

Ya en varias entrevistas Paola Rey dejo entrever la posibilidad de continuar en la segunda temporada de Pasión de Gavilanes, si bien nada está confirmado, la mera posibilidad asegura un éxito contundente.

Fuente: Instagram Paola Rey

Aunque no hay una confirmación oficial, este personaje no podría faltar en los nuevos episodios. Paola habló con el sitio “Hora” y dijo lo siguiente: “Jimena Elizondo es un personaje que quiero mucho. No les puedo confirmar nada y espero tener buenas noticias para el futuro. Esperemos a ver qué pasa, pero yo estoy muy contenta y tengo muchas ganas de hacer parte de la producción”.