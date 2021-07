La reacción de Alex Rodrigues al no ser invitado a una fiesta por culpa de Jennifer Lopez

Jennifer Lopez, actriz, cantante, bailarina y compositora, últimamente ha sido el foco de todos lo medios debido a su separación con Alex Rodríguez y su nueva relación con Ben Affleck. La también productora, diseñadora de modas, empresaria, coreógrafa y perfumista estadounidense, mantuvo una relación con Rodriguez desde febrero de 2017 hasta abril del 2021.

Por su parte Alex Rodríguez es un ex jugador profesional de béisbol estadounidense quien jugaba en las posiciones de campo corto y tercera base. Rodríguez es considerado uno de los mejores jugadores de béisbol de todos los tiempos, se le considera el mejor beisbolista latino, y ha declarado que se siente orgulloso de sus raíces dominicanas e incluso llegó a ser parte de la selección nacional dominicana. La pareja que en marzo de 2019 había anunciado su compromiso, se separó tras 4 años de relación. Si bien Lopez y Alex parecen haber acabado en buenos términos, un reciente comentario del deportista podría contradecir esto.

Esto se debe a que Rodriguez se enteró que no fue invitado a una fiesta a la que sí fue invitada Jennifer y a la cual obviamente asistió. El deportista supo del evento a través de las redes sociales, evento al cual no fue invitado por ser la ex pareja de Lopez.

El acontecimiento al cual Jennifer Lopez asistió es llamado "Taco Tuesday”. Esta fiesta es organizada normalmente en Los Ángeles por el entrenador, Stevie Mackey. El entrenador solía ser gran amigo de Alex por lo que era comúnmente invitado a las fiestas, no obstante este decidió no invitarlo, probablemente para no ocasionarle problemas a Lopez.

Imagen: Vanidades

Alex Rodriguez se enteró de la fiesta debido a una publicación del entrenador realizada en Instagram. Fue allí donde el deportista decidió dar su opinión al respecto y comentar la foto. “¿Dónde está mi invitación, Stevie?”, escribió Alex. El entrenador no dudo en responder lo siguiente: “En cualquier momento hermano". Por su parte Jennifer se ha mostrado más enamorada que nunca de Ben Affleck con quien ha sido captada en varias oportunidades. La pareja que se separó en 2004 había cancelado su boda. Sin embargo tal vez en esta segunda oportunidad sí se completen las nupcias.