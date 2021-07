Luisana Lopilato eleva la temperatura con su hermosura

Luisana Lopilato le dedicó un romántico y tierno posteo a su marido Michael Bublé por el pasado día del amigo. “Nuestras noches, nuestras charlas, nuestra música, nuestros chistes... Y puedo seguir con la lista, ¡te amo! Feliz día a mi mejor, mejor, amigo. ¡Wow!" escribió la actriz de 34 años a través de sus historias de Instagram.

"No veo la hora de que todos escuchen lo nuevo que se viene... ¡Ya me se todos los temas!" finalizó con su amoroso mensaje Luisana. En la mencionada imagen se puede ver al joven matrimonio con un look de entrecasa y con una gran sonrisa a ambos.

En las últimas horas, Luisana Lopilato compartió una fotografía en su cuenta oficial de Instagram que conquistó a gran parte de sus millones de followers de alrededor del planeta. En la misma se puede ver a la blonda desplegando toda su belleza apoyada en el ventanal de un elevado edificio. La hermana de Darío Lopilato lució una remera de color negra. Además, complementó su look con su cabello suelto y su rostro sin una gota de maquillaje.

“Estado de ánimo” fue el sencillo y corto texto que eligió Lopilato de epígrafe para acompañar su reciente y natural instantánea en la red de la camarita. Sin dudas que la ex “Rebelde Way” es una de las celebridades más populares en las plataformas virtuales.

Fuente: Instagram Luisana Lopilato

Como era de esperarse esta publicación que tiene como única protagonista a la esposa de Michael Bublé se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los 73 mil corazones. Además, recibió cientos de mensajes de apoyo y cariño de parte de sus más fieles followers, que destacaron su magnífica belleza física.