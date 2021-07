Preciosa: Danna Paola demuestra por qué es una de las mujeres más lindas

Danna Paola compartió su alegría en las redes sociales tras conseguir las 25 millones de reproducciones de su más flamante canción titulada “MIA”. La cantante y actriz estrenó su tema musical el pasado 17 de junio. “5 MILLION!!!! WHAAAAAT ?????gracias gracias gracias !!” fue el mensaje que escogió la azteca para celebrar la impresionante suma de visualizaciones.

"Mi música siempre ha reflejado mi sentir y estoy muy feliz de poder compartir con mis fans mi nueva canción, que representa para mí un renacimiento y una nueva yo, por eso la llamé MÍA; y lo que en verdad deseo es que la disfruten, sientan el beat al bailarla y se identifiquen con ella tanto como yo... Welcome to the new me" indicó Danna sobre su hit musical hace unas semanas.

Hace unas horas, Danna Paola publicó una fotografía en su cuenta oficial de Instagram que deslumbró a una gran parte de sus millones de fanáticos de alrededor del mundo. En la misma se puede ver a la latina desplegando toda su belleza mientras disfruta de un refrescante chapuzón al rayo del sol. La oriunda de Ciudad de México lució un collar de perlas y unos lentes de sol oscuros. Además, la azteca complementó su look con una media cola en su peinado y un delicado make up.

Fuente: Instagram Danna Paola

“Las chicas solo quieren tener "sol"” fue el simple y promocional texto que eligió Paola de epígrafe para acompañar su reciente instantánea en la popular red de la camarita.

Fuente: Instagram Danna Paola

Como era de esperarse este posteo que tiene como única protagonista a la intérprete de “No Bailes Sola”, se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los 80 mil corazones. Además, la artista de 26 años recibió miles de mensajes de cariño y halago de parte de sus fieles fans en su mencionada publicación.