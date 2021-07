¿Qué ves primero?: el asombroso test que revela si eres una persona racional

Los test de personalidad causan sensación en las redes sociales. Existen de todo tipo y nadie quiere quedarse afuera cuando aparece uno nuevo. Son una brillante alternativa para combatir el aburrimiento y sus asombrosos resultados sorprenden a más de uno. Aquí te proponemos un nuevo desafío que te permitirá saber más acerca de tu forma de ser de una manera muy sencilla.

¿Te animas a descubrir lo que revela sobre ti? Lo único que debes hacer es observar el dibujo y hacerle caso a lo que tu ojo capte a primera vista. Allí tendrás todas las respuestas. ¡Déjate maravillar! Es importante resaltar que esta prueba no deja de ser un juego para distenderse y que los resultados no tienen una validez científica.

Jirafa: eres una persona que se caracteriza por ser muy soñadora y ambiciosa. Sin embargo, también eres muy humilde y modesto. No posees aires de grandeza y además, eres muy agradecido de las críticas constructivas. Sabes a la perfección que tienes limitaciones y hasta dónde puedes llegar. No toleras los maltratos y eres muy bondadoso y atento con todos los que se cruzan en tu vida. Disfrutas de las pequeñas cosas y amas pasar tiempo al aire libre.

istockphoto

Botellas: tiendes a sobresalir por ser alguien muy observador y racional. No sueles tomar decisiones de manera apresurada y nunca se te pasan cosas por alto. Te fijas en absolutamente todos los detalles y buscas no cometer errores. Te cuesta mucho reconocer tus fallas. Te destacas por tu responsabilidad y compromiso en todo lo que realizas. Detestas la hipocresía y no soportas la mentira. Siempre vas al frente por más que lo tengas que decir sea algo doloroso.