Flor Peña derritió la red con su hermosura

Florencia Peña siempre se las ingenia para ser foco de los sitios de espectáculos y tendencia en las redes sociales. En esta ocasión la actriz y conductora de televisión participó de un programa de futbol en la señal TyC Sports y su sola presencia dejo tela para cortar.

Ante las críticas y comentarios negativos que recibió por motivo de su participación, Florencia escribió sus pensamientos en un contundente tuit: “Hablé de fútbol en TyC y les exploto la matrix a los pajertos de twitter. Mira si te voy a pedir permiso a vos, pape, para opinar lo q se me canta, donde se me canta. No me sigas, ni me escuches. Hace tu vida. Voy a seguir siendo puta y peroncha aunque te retuerzas del odio”.

Hace unas horas, Florencia Peña compartió una fotografía en su cuenta oficial de Instagram que conquistó a una gran parte de sus millones de fanáticos. En la misma se puede ver a la protagonista de “Casados con hijos” desplegando toda su belleza frente a la cámara. La blonda que posó arriba de una cama blanca no lució ninguna prenda de vestir en esta ocasión.

“Buen día” y un emoji de diablo de color rojo fue el sencillo epígrafe que eligió Peña para acompañar su reciente instantánea en la red de la camarita.

Fuente: Instagram Florencia Peña

Como era de esperarse este posteo que tiene como principal protagonista a la pareja de Ramiro Ponce de León se llenó rápidamente de likes superando con facilidad la barrera de los 71 mil corazones. Además, la también comediante recibió cientos de mensajes de cariño y halago hacia su voluptuosa figura física.