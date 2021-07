El asombroso video de Paul MacCartney cantando en vivo en una fiesta privada

Paul McCartney es un cantautor, compositor, músico, multiinstrumentista, escritor y actor británico. Junto a John Lennon, George Harrison y Ringo Starr, ganó fama mundial por ser el bajista y uno de los cantantes de la banda de rock The Beatles, reconocida como la más popular e influyente en la historia de la música moderna y del mundo entero.

McCartney ha sido reconocido como uno de los compositores y artistas más exitosos de todos los tiempos, con sesenta discos de oro y sobrepasando los 100 millones de álbumes y los 100 millones de sencillos vendidos tanto en su trabajo como solista como con The Beatles. Más de 2200 artistas han versionado su canción con The Beatles “Yesterday”, convirtiéndola así en la canción con más versiones en la historia de la música popular.

Paul McCartney hizo escuchar su música y todo el público enloqueció y cada invitado se encargó de grabar el momento icónico que estaban presenciando. En el video puede verse a McCartney quitándose su chaqueta y diciendo: 1,2,3, para indicarle a la banda que comience a tocar.

Volviendo al tema, la fiesta se puso muy arriba al escuchar al ex Beatle tocar y todos saltaban muy animados, al igual que Paul McCartney. La fiesta presuntamente habría sido la cena de egresados de su nieta.

A pesar de que algunos internautas aseguran que se trata de la graduación de la nieta del ex The Beatles, varias fuentes confirman que no es así, sino que los hechos ocurrieron en el 2019 durante la fiesta navideña de la empresa New England Motor Freight, en donde su esposa Nancy Shevell es ejecutiva.

imagen: Instagram Nancy Shevell

Los usuarios de Twitter reaccionaron con emoción ante este vídeo que les contagiaba alegría, y a pesar de que están en lo incorrecto, muchos internautas desearon que Paul McCartney sea su abuelo, o bien, acudiera a sus fiestas de graduación. Para que no te quedes con ganas de verlo te dejamos una pequeña muestra a continuación.