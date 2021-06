Recién salida del baño, Carmen Villalobos posa para la cámara y deslumbra a sus fans

Carmen Villalobos se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera. Hoy interpreta a Lucía Sanclemente, la antagonista de la remake de la exitosa tira Café con aroma de mujer. Es la primera vez que la artista colombiana encara este tipo de papel y se la ve muy bien delante de las cámaras.

"Tengo que confesar que yo pensé que como villana no iba a llorar y he llorado. Creo que he llorado más que la protagonista, porque le hemos dado un enfoque tan bonito a Lucía. La libretista se ha encargado de humanizarla y justificarle muchas cosas, y ha sido maravilloso llegar al set y trabajar el personaje con los directores", reveló en una reciente entrevista con Diario Las Américas.

Y señaló: "Estoy muy feliz de interpretar a mi primer antagónico de mi carrera, muy contenta por esta gran historia, pero, sobre todo, por encarnar a una mujer de verdad. Creo que eso ha sido lo más bonito de este personaje, que no es la mala que odias desde el principio y no la soportas".

La tira, creada por Fernando Gaitán, se emitió por primera vez en 1994 y los televidentes esperaban ansiosos la llegada de la reversión a la pantalla chica. Al igual que ellos, el elenco también aguardó con ansias el gran estreno que ya tuvo lugar tanto en Canal RCN como en Telemundo.

En sus redes, Villalobos se dedica a compartir momentos de los rodajes y sus postales acaparan toda la atención. En esta ocasión, una de las últimas instantáneas que subió a la red no es de la grabación de la tira pero nadie la pasó por alto. La artista posó para la cámara recién salida del baño y recibió miles de elogios y 'me gusta'.