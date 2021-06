Consejos para limpiar y optimizar Windows sin formatear

Resulta tedioso cuando, al trabajar o estudiar, Windows comienza a ponerse lento y mostrar errores. Inmediatamente pensamos que pronto necesitaremos a un técnico para formatear y esto, tal vez, implique la pérdida de algunos archivos. Antes de tomar decisiones precipitadas conoce algunos consejos para limpiar y optimizar el sistema operativo.

Todo lo que hacemos en nuestra computadora deja rastros en ella que no son observables a simple vista. Si a esto le sumamos las cookies de Internet, las descargas y archivos temporales, rápidamente el disco duro y la memoria pueden verse afectadas por este cúmulo de datos.

Foto: Captura

El primer síntoma de que tu dispositivo necesita de una limpieza es la lentitud al encender, abrir un programa o archivo, cargar una página de internet o mostrar errores durante algún proceso.

Hay cosas básicas que debes hacer en primer lugar antes de entrar en pánico y, aunque parezcan menores, son realmente importantes. Chequea y vacía la papelera de reciclaje, observa la carpeta de descargas y elimina lo que no es importante.

Si eres de los que le cuesta organizar en carpeta y prefieres tirar todo en el escritorio, pues es hora de deponer esa actitud. Es mucho mejor que los archivos sean guardados en una partición del disco, usualmente nombrada D. Esto permitirá que el espacio del disco destinado a los programas y aplicaciones (disco C) se mantenga más limpio y funcione mejor.

Ahora es tiempo de profundizar un poco más. En el menú de inicio, un ícono similar a una tuerca, te permitirá acceder a la opción Configuración. Empieza por revisar Aplicaciones. Allí debes proceder con cuidado porque, seguramente, no tengas idea qué funciones cumplen la mayoría de ellas. Sin embargo, puedes filtrar por tamaño y analizar si hay algún juego instalado que no uses o programa que ya no necesites. En este caso, es hora de eliminarlo.

Foto: Captura

Siguiendo en Configuración, busca Almacenamiento. Allí obtendrás una visión acerca de tu disco y cuanto espacio dispones. Al optar por Archivos Temporales, el sistema hará un análisis y te dará opciones. Nuevamente tienes que tener cuidado porque si elijes eliminar todo podrás perder documentos de las carpetas de descarga o la papelera.

También es recomendable que ingreses a tu buscador de internet y hagas este mismo trabajo. En Configuración podrás ingresar a Cookies. Elimina las que no son importante, pero recuerda que también perderás tus contraseñas si no destildas esta opción.