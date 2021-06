Conoce todo sobre Mercedes Villador, la nueva novia de Luis Miguel y los detalles de su relación

Luis Miguel, apodado como “El Sol de México”,​ es el cantante y productor musical más reconocido en Latinoamérica. Actualmente el artista se encuentra en el ojo de la tormenta debido a la serie de Netflix que relata los detalles de su vida. En ella se han revelado sus múltiples y controversiales relaciones amorosas además de sus complicadas relaciones familiares.

Gracias a la producción de Netflix ha quedado más que claro que Luis Miguel es un hombre que no sabe estar solo ya que ama la vida en pareja. Por ello no es de extrañar el escuchar que está con una nueva novia todo el tiempo y la novia de turno actual es Mercedes Villador, una joven modelo de Misiones, Argentina, quien además es licenciada en nutrición.

Mercedes, quien actualmente vive en Acapulco, habría iniciado su relación con Luis Miguel en diciembre del año 2020. Extrañamente ella llegó a la vida del cantante justo cuando se daba por finalizada su relación con Mollie Gould, quien fuere corista del músico, 29 años menor que él.

​Lucia Miranda, esposa del ex manager de Luis Miguel, tiene una muy cercana relación con el cantante ya que confirmó el amor entre el artista y Mercedes Villador en una entrevista con Luciana Rubinska y Barbie Simons para C5N. En ella reveló que la nueva enamorada del astro era la modelo argentina al decir: "Luis Miguel sigue con esta novia, está en Acapulco”. No obstante, conocida es la fama de rompe corazones del divo, por lo que Miranda agregó: “Pero no sabemos bien porque por ahí puede cambiar. Es una modelo argentina, de Misiones. No es muy conocida. Está contento, feliz, disfrutando de la serie"

Imagen: El Deber

Finalmente, Lucia afirmó no saber cuándo, ni cómo, se conocieron. No obstante, se cree que la pareja inició su romance hace seis meses, ya que fueron captados juntos en las playas de México. Además de ello, Mercedes Villador compartió ciertas fotos del momento y de ahí se comenzó a rumorear que estaban en algún tipo de relación. Lucia Miranda también añadió que "No lo veo tanto… hablé con Luis Miguel, pero no lo he visto porque se está cuidando mucho; es muy aprehensivo, le da miedo todo lo que es esto de la pandemia. Está con una chica linda, flaca y hermosa".