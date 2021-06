Sebastián Yatra tendrá un protagónico en una nueva serie que se podrá ver por Netflix

Luego de un tiempo sin actividad, en cuanto a lo artístico se refiere, parece que todo comienza a mejorar para Sebatián Yatra pues está por debutar como actor en una nueva serie de Manolo Caro titulada: “Érase una vez... Pero ya no”.

Hace unos días en Madrid, España Sebastián Yatra se subió a un escenario ya que fue invitado por David Bisbal. Recientemente el cantautor colombiano fue visto por el público interpretando una canción de Bisbal titulada “ A partir de Hoy”.

A raíz de esto Sebastián Yatra afirmó: "Ese momento me dio subidón para preparar lo que venía ahora conmigo. Fue un detalle muy bonito de David que me invitara, es un artistazo y cantar junto a él siempre es un placer para el oído". Parece ser que el cantante se encuentra en el mejor momento de su carrera a pesar de todas las complicaciones que trajo aparejadas la pandemia, ya que en 2020 el cantante nacido en Medellín, Colombia, estuvo fuera del circuito artístico.

Sebastián Yatra ha anunciado su próxima gira mundial que comenzará en España, donde las entradas para verlo ya están agotadas. Luego seguirá por México y continuará por Estados Unidos, desde el 25 de septiembre hasta el 20 de noviembre. Además de subir al escenario con David Bisbal, Yatra no parará de cumplir sueños, ya que en el país del norte su concierto estará escoltado por otros artistas admirados por el colombiano, como son Ricky Martín y Enrique Iglesias, ante lo cual el artista expresó: "No veo el momento de que llegue, el poder actuar con estas dos grandes personas" .

Luego expresó: "Para mí ambos dos son un ejemplo a seguir muy fuerte dentro de la música. Cuando era chiquito siempre pensaba que quería ser como Enrique, es el referente más grande que tengo. Me decía: tienes que luchar para algún día tener una carrera como él. Y de Ricky Martín, qué te voy a decir (…). Me siento muy agradecido por esta invitación, de poder acompañarlos y voy a dar todo lo mejor de mí".

Con 26 años Sebastián Yatra es uno de los cantantes más conocidos del mundo gracias a temas como “Traicionera”; “Robarte un beso” conjuntamente con Carlo Vives y “Cristina” junto a su ex pareja Tini Stoessel. Dicho sea de paso que hay rumores de que están regresando nuevamente a su relación.

Imagen: Instagram Sebartián Yatra

Sebastián Yatra comentó con respecto a la serie musical que está rodando: "Yo no hice ni casting ni nada, por eso tenía miedo; un día me llamó Manolo, al que admiro infinito, y me dijo: '¿Quieres ser el protagonista de mi próxima serie para Netlfix?’. Yo respondí que sí sin pensarlo dos veces”.