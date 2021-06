Karina Jelinek quiere tener muchos hijos y este es su plan para lograrlo

Karina Jelinek contó que una amiga la ayudará a ser madre con el alquiler de vientre en Argentina. La modelo dejó en claro una vez más su ferviente anhelo de ser madre en poco tiempo y contó más detalles del proceso que lleva adelante.

Karina Jelinek contó el sábado en "PH Podemos Hablar", programa conducido por Andy Kusnetsoff y que se emite por Telefe, que una amiga la ayudará a ser madre con el alquiler de vientre en Argentina. Al respecto dijo: "Ya saben, sí me gustaría adoptar o alquilar un vientre, hay tantos niños que no tienen dónde ir o una casa". Y agregó: "Seguramente ya se va a dar, estoy en eso, ya empecé los trámites".

La modelo no dudó en dar un paso al frente en el círculo de confesiones cuando pidieron que se adelanten “Las mujeres que sienten que ser madres es una experiencia que te cambia la vida”. Karina Jelinek cumplió 40 años y contó en varias entrevistas sus ganas de ser madre pronto. También comentó que quiere tener varios hijos y lo hará por adopción y también por subrogación de vientre.

Ante la pregunta de Andy Kusnetsoff, la modelo expresó: “Me quedé en Miami a festejar mis 40, estuve viajando, fui a Disney y estoy tomando clases de inglés acá. Estoy averiguando para alquilar un vientre, ¿Qué mejor noticia que eso? Quiero ser mamá. Cuando tenga más novedades ya te contaré, amore”.

Explayándose un poco más sobre el asunto, Karina Jelinek afirmó: “Yo no soy mamá, pero si me gustaría adoptar. Hay tantos niños que no tienen donde ir y necesitan un hogar y una casa... Me encantaría adoptar o alquilar un vientre, ¿Por qué no?”. Me gustaría tener muchos chicos, seguramente ya se va a dar, estoy en eso”.

La modelo también habló sobre la razón por la cual no llevaría adelante un embarazo. “Por un tema personal”, explicó, sin entrar en detalles. Cuando Andy Kusnetzoff le preguntó si era una cuestión física o emocional, respondió esquiva, “Ambas cosas que prefiero guardarme por el momento”.

