Pasión de gavilanes: Mario Cimarro desmintió a Lorena Meritano sobre la escena del escupitajo

Mario Cimarro publicó en su cuenta oficial de Instagram un video donde habló sobre varios temas relacionados a la telenovela que lo lanzó a la fama internacional al principio del 2000. Tras leer un poema de José Martí que habla de la envidia. El actor cubano de 50 años desmintió a su compañera Lorena Meritano quién interpretó a Dínora Rosales en la exitosa serie de amor y venganza.

“Ah y antes que se me olvide y esto lo voy a decir no con el ánimo de contradecir, ni crear nada desfavorable en contra de mi adorada y querida compañera Lorena Meritano” inició con el tema Mario, quien hizo alusión a los dichos de Meritano hace un tiempo. “Me acuerdo que me escupió una vez, que no estaba en el libreto, pero cuando lo tenía atado y le daba látigos me escupió de verdad, pero si al personaje le suma yo nunca me ofendí con él y él lo hacía en beneficio de todos, en beneficio del proyecto” había indicado Lorena en aquella ocasión, refiriéndose a la escena donde Juan Reyes es sometido por Dínora Rosales en el capítulo 188 de “Pasión de gavilanes”, precisamente en el minuto 6:32.

“Tengo entendido por lo que ustedes me han escrito que ella dijo que yo en una escena improvisé cuando estaba amarrado y para dar veracidad a lo que estábamos haciendo, la escupí y bueno” y “Yo jamás he escupido a nadie, jamás y sino muéstrenme donde está”, “Pero voy a ir en contra de mi profesión ahora mismo y les voy a revelar el truco de que fue lo que pasó” continuo Mario Cimarro.

“Desafortunada la violencia es algo que los actores padecemos en los sets de grabación constantemente y mientras Juan en la temporada 1 de “Pasión de gavilanes” estaba amarrado y Dínora Rosales lo estaba atormentando y torturando, uno de sus secuaces sin estar escrito, sin haberse puesto de acuerdo con nosotros improvisó una paliza, una golpiza descomunal contra Juan Reyes amarrado y cuando terminó su paliza boom escupió a Juan en la cara, eso sí fue cierto” amplió Cimarro.

“Yo como actor comprometido que estoy con el proyecto y con todos los proyectos que estoy, siempre le doy oportunidad a mis compañeros que improvisen lo que sea, así sea una escena como esta, así sea algo tan físico y que hubiese requerido una preparación. Yo no dije nada, pero Lorena agarró al secuaz con sus uñas y los dientes; y lo pateó; y lo sacó; y siguió con la escena; y siguió torturando a Juan y ahí fue cuando Juan la escupió” concluyó el intérprete de “Juan Reyes” en “Pasión de gavilanes”. Luego y para cerrar el tema Mario llamó a su pareja Bronislava Gregušová y le pidió que acerque su mano ante la cámara y simuló el famoso escupitajo y mostró que no hizo falta nada de saliva, solo el ruido del mismo.