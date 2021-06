¿Qué se hizo? Millie Bobby Brown acusada de operarse los labios con tan solo 17 años

Millie Bobby Brown es una actriz y modelo británica quien dio su gran saltó a la fama a muy corta edad por su interpretación del papel de Once en la serie de Netflix “Stranger Things”. Así mismo la actriz inició su carrera en la actuación desde muy pequeña cuando tenía tan solo 7 años de edad. No obstante Millie se convirtió en una eminencia luego de su parición en Netflix llevándola conseguir numeroso papeles posteriores.

El debut en el cine de Bobby Brown se llevó a cabo en el año 2019 con su papel en la película “Godzilla: King of the Monsters”, donde interpretó el personaje de Maddison Russell. Por otra parte, la actriz ha sido galardonada con diversos premios, entre ellos, un Premio Saturn a “Mejor actriz joven en una serie de televisión”, y también ha sido nominada a los Premios Emmy y al Sindicato de Actores de Cine a “Mejor actriz de reparto en una serie de televisión” y a “Mejor actriz en una serie de televisión”, por su papel de Once en la serie original de Netflix, “Stranger Things”.

Millie Bobby Brown, quien es una las actrices más jóvenes en haber sido nominada en la historia de los Premios Emmy, posiblemente se habría hecho en retoque de labios, siguiendo los pasos de otras actrices jóvenes y bellas como es el caso de LIndsay Lohan y Megan Fox. La actriz últimamente ha compartido diversas fotos en sus redes sociales donde se puede denotar un cambio abrupto e la morfología de su boca. Los cibernautas se percataron de los extraños labios de Brown y de su nueva carnosidad

Si bien es normal que los famosos se realicen algún retoque estético, lo que causa controversia en la situación es que Millie Bobby Brown tiene tan solo 17 años. Es por ello que sus fanáticos no pudieron evitar hacer comentarios al observar que sus labios se ven mucho más carnosos, lo que hace pensar que se aplicó Botox. En fotos anteriores, como una de junio del año pasado donde posa apoyando su mano en su cara, se puede ver a la actriz con los labios mucho más finos de los que se pueden ver en sus últimas publicaciones de Instagram.

Imagen: Instagram

Por otra parte en una pasada entrevista con MTV News, Millie Bobby Brown hablo sobre sus fans y el hecho de que la perciben como una actriz infantil. Al respecto comentó que “No están listos para aceptar” que ella ya no es una estrella infantil. Además añadió que esta identificación que el público ha hecho entre el personaje de Netflix y su persona, le ha generado grandes problemas a nivel personal a que ha tenido que soportar críticas por hacer cosas que normalmente hacen chicas de su edad. “Solo tengo 17 años, pero al final del día, estoy aprendiendo a ser mujer. Estoy aprendiendo a ser una mujer joven, a ser una niña, la gente te ve crecer, ¿verdad? Y casi han invertido en tu crecimiento y en tu viaje. Pero no están dispuestos a aceptar el hecho de que estás creciendo”. Tal vez por su gran necesidad de mostrarse como una adulta la actriz ha decidido inyectarse los labios para lucir mayor.