¿Por qué el padre de Selena Quintanilla se arrepintió de abrir el ataúd de la cantante?

Selena Quintanilla partió de este mundo en 1995 cuando estaba en el auge de su carrera. Yolanda Saldívar, la presidenta de su club de fans y administradora de sus boutiques, le arrebató la vida de un disparo en la habitación de un hotel en Corpus Christi. Con apenas 23 años, la noticia impactó al mundo entero que se tiñó de luto y dolor.

La reina del Tex-Mex era muy querida y por ello, a la despedida que le realizaron acudió un gran número de personas. El auditorio Bayfront fue el lugar elegido para la ceremonia que hoy se llama Selena, en honor a la cantante. Su música continúa vigente en la actualidad y es considerada la artista latina más influyente del último tiempo.

CONTOUR/GETTY IMAGES

El funeral fue cubierto por la agencia AP y en las imágenes se puede ver tanto al marido de la cantante, como a su familia muy afectados por la pérdida. También en ellas se alcanza a ver la multitud que asistió al lugar para darle el pésame a los Quintanilla.

Durante el velorio, algo que llamó la atención fue que Abraham Quintanilla, el padre de la intérprete de 'Como la flor', abrió el ataúd. ¿El motivo? La gente dudaba de que allí dentro se encontraba el cuerpo de la artista y él quiso despejar todas las dudas.

Instagram

"Yo decidí abrir el ataúd porque ese mismo día que estaba el cuerpo de Selena ahí, la gente estaba en fila pasando, varias señoras empezaron a reclamar que no era verdad, que no estaba muerta, que no había un cuerpo, entonces, yo decidí que lo abrieran para probar y fue un error de lo más grande que hice", señaló en una entrevista con Cristina Saralegui.

Y manifestó: "Fue un error lo que hice, tomaron fotos y después las vimos en playeras, en revistas. Si tuviera que hacerlo otra vez, jamás lo haría".