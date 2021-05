WhatsApp: esto ocurrirá si no aceptas los nuevos términos y condiciones de la app

A comienzo de año, WhatsApp lanzó sus nuevas políticas de privacidad y muchos de los usuarios quedaron sorprendidos con la actualización de sus términos y condiciones. Hubo quienes prefirieron rechazarlas y migrar a su principal rival, Telegram. Al notar esto, los encargados de la plataforma de mensajería instantánea más popular del mundo prefirieron aplazar la implementación de estas medidas.

Getty Images

El tiempo pasó y llegó el momento. El próximo 15 de mayo WhatsApp aplicará los cambios anunciados con anterioridad y hay buenas noticias: no habrá usuarios vedados. Lo que si ocurrirá es que habrá alguna serie de restricciones para aquellos que rechacen las nuevas políticas.

"Si no las aceptaste para ese entonces, WhatsApp no eliminará tu cuenta. No obstante, no tendrás acceso a todas las funciones hasta que las aceptes. Durante un breve periodo, podrás recibir llamadas y notificaciones, pero no podrás leer ni enviar mensajes desde la app", anunciaron.

El cambio más importante es que la app de Facebook brindará información más clara sobre los datos que recopila y con quién los comparte. Además, acelerará la manera de contactarse con empresas por teléfono o correo electrónico.

Hoy son más de dos mil millones de usuarios en todo el mundo quienes eligen la aplicación para comunicarse. Desde que irrumpió, hace más de una década, se convirtió en la favorita de los internautas y en una herramienta imprescindible de trabajo.